Star Ocean: The Divine Force stellt uns Midas und Nina aus dem JRPG vor

Square Enix und Entwickler tri-Ace haben zwei neue Charakter-Videos zu Star Ocean: The Divine Force veröffentlicht. Vorgestellt werden euch diesmal Midas Felgreed und Nina Deforges.

Midas ist einer der besten Semiomantiker und Ingenieure im Königreich Aucerius. Obwohl er auf der Jagd nach Wissen oft Gesetze und Moral ignoriert, ist Midas ein Mann starker Prinzipien, der alles, was er anfängt, auch zu Ende bringt. Nina ist eine der wenigen Personen in Aucerius, welche die als Iatrimantik bekannte Heilungsmagie einsetzen können. Sie widmet sich unermüdlich der Suche nach einem Heilmittel für die tödliche Krankheit, welche das Leben ihres Vaters forderte.

Die untenstehenden Videos stellen bereits die dritte Welle an Charakter-Videos dar. Schon vor einiger Zeit stellte uns Square Enix die Protagonisten aus Star Ocean: The Divine Force vor. Im Fokus standen dementsprechend Raymond Lawrence und Laeticia Aucérius, danach ging es mit Albaird Bergholm und Elena weiter.

Das Spiel lässt euch zu Beginn einen dieser beiden Protagonisten wählen. Die Geschichte entwickelt sich dann aus der Perspektive des gewählten Protagonisten und auch eure Begleiter werden sich unterscheiden. Klingt nach viel Wiederspielwert.

Star Ocean: The Divine Force wird am 27. Oktober 2022 hierzulande erscheinen. Bedient werden PlayStation, Xbox und Steam. Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung digital und physisch, die Standardversion könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Eine Limited Edition gibts nur in Japan.

Midas Felgreed

Nina Deforges

Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace