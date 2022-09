Lange Zeit war gar nicht sicher, ob das Sega Mega Drive Mini 2 überhaupt in Europa erscheint. Jetzt könnt ihr es euch bei Amazon vorbestellen. Amazon ist hierzulande der exklusive Handelspartner.

Am 27. Oktober 2022 erscheint das neue Mini-Gerät dann mit 60 vorinstallierten Spielen, darunter After Burner II, ClayFighter, Golden Axe II, OutRun, Ristar, Fantasy Zone und Streets of Rage 3.

Ein Trailer stellt euch alle Spiele vor:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sega