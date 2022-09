Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Splatoon 3?

Innerhalb weniger Jahre hat sich Splatoon zu einer der erfolgreichsten Marken von Nintendo gemausert. So besitzt die Reihe nicht nur eine große Fangemeinde, sondern mittlerweile einen dritten Teil. Dieser setzt nicht nur die Geschichte des gestohlenen Elektro-Wels in Splatsville fort, sondern spendiert dem Multiplayer neue Waffen, Maps und spannende Schlachten. Dazu kommen weitere Modi und Updates, die in Zukunft folgen werden. Man könnte also von einem rund um gelungenen, neuen Teil sprechen.

Natürlich gibt es auch noch andere Stimmen im Internet. Diese bezeichnen den dritten Teil eher als eine 2.5-Version von Splatoon 2. Zum Release biete das Spiel zu wenig neue Inhalte an, sagen unter anderem die Stimmen. Wobei man sich fragen muss, ob das überhaupt sein muss. Immerhin bietet der dritte Teil viele kleinere Veränderungen, die im vorherigen Teil vermutlich nicht mehr eingearbeitet werden konnten. Oder etwa doch?

Um eine erste Stimmung des Spiels zu erhalten, fragen wir einfach euch am heutigen Sonntag, was ihr bislang von dem Spiel haltet?

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 04. September