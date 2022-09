Heute Abend um 21 Uhr holt Ubisoft gewissermaßen die E3 nach, die es gar nicht gab. So zeigt man heute erste Einblicke in Assassin’s Creed Mirage, was schon vorher durchgesickert war. Ebenfalls gesetzt: Mario + Rabbids Sparks of Hope sowie Skull and Bones. Auch bereits erhältliche Spiele sind mit Updates vertreten, dafür gibt es die Pre-Show ab 20:35 Uhr.

Ubisoft Forward: Deutscher Livestream ab 20:35 Uhr (Twitch)

Bildmaterial: Ubisoft