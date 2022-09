Raiden IV x MIKADO remix: Das Shoot ‘em up erobert im Februar weitere Plattformen

NIS America hat das Shoot ‘em up Raiden IV x MIKADO remix für PlayStation, Xbox und PCs via Steam in Europa auf den 3. Februar datiert. Zudem gibt es einen Gameplay-Trailer, welcher euch die Inhalte im Detail verstellt.

Das Original namens Radien IV erschien 2007 für Arcades in Japan, im Laufe der Jahre kamen Veröffentlichungen für Xbox 360, PS3, Steam und Switch dazu.

Bei der Switch-Version handelt es sich eben um den MIKADO-Remix, welcher nun auch noch die anderen Plattformen erreicht. Hier trat jedoch PQube als Publisher auf. Die Entwicklung übernahm MOSS. Es gibt neue Levels, Musik, Kampf-Modi, einen vertikalen Modus, Couch-Koop und mehr.

Für Konsolen gibt es jeweils eine Deluxe Edition und eine Special Edition.

Bildmaterial: Raiden IV x MIKADO remix, NIS America, MOSS