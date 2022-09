Otomate Party 2022: Diese Otome-Projekte sind neu enthüllt worden

Bei der Otomate Party 2022 stellte der Otome-Entwickler von Idea Factory mehrere neue Projekte für Nintendo Switch vor. Angekündigt sind diese bisher nur für Japan.

Shuuen no Virche -EpiC:lycoris-

Es handelt sich hierbei um eine Fan-Disc zu Shuuen no Virche -ErroR:salvation-. Diese Visual Novel kommt nächstes Jahr in den Westen.

Alice in the Country of Spades: Wonderful Black World

Der zweite Teil der Reihe und Nachfolger von Wonderful White World.

Temirana Koku no Tsuiteruhime to Tsuitenaikishidan

Eine Prinzessin und angehende Ritter leben in einer Welt, in welcher der Geburtsmonat über das Schicksal entscheidet. Während die Prinzessin Glück hat, trifft das auf die Ritter nicht zu.

9 R.I.P.

Eine seltsame Liebesgeschichte, welche in anderen Welten spielt. Je monströser jemand ist, desto liebreizender.

My9Swallows TOPSTARS LEAGUE

Hier geht es um Baseball! Die Protagonistin soll ihr Team zur Meisterschaft führen. Es entstehen dabei auch romantische Beziehungen zu den Team-Mitgliedern.

Neues Projekt von Yuki Iwai und Daisuke Namikawa

Senjou no Waltz

Eine Switch-Portierung des Otome aus dem Jahr 2014. Wir befinden uns hier in einer ultranationalistischen Militärschule und folgen der Protagonistin, welche ein verfluchtes, magisches Schwert besitzt.

Princess Arthur

Ursprünglich 2014 für PS Vita erschienen. In einer Fantasy-Welt mit Magie und Schwertern wird ein gewöhnliches Mädchen plötzlich Königin.

via Gematsu, Bildmaterial: Alice in the Country of Spades: Wonderful Black World, Idea Factory, Otomate