Das war … Kalenderwoche 14/2026

Frohe Ostern! Heute sichten wir dunkle Wolken über der Videospielbranche und blicken auf je zwei Themen rund um Nintendo und Square Enix. Daneben haben wir auch wieder einige Videos für euch im Angebot. Am Schluss findet ihr dann noch zwei neue Reviews sowie die April-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Ehepaar Romero sieht die Videospielbranche in einer schweren Krise. Die Lage sei sogar noch schlimmer als in den 80er-Jahren, als es zum großen Crash kam. Zu den vielen Entlassungen käme auch noch der Druck dazu, auf KI zu setzen.

Bei Nintendo hat man eine Aktion gestartet, um den GameChat von Nintendo Switch 2 zu pushen. Falls ihr die Funktion nutzt, gibt es Platinpunkte. Viel besser scheint es für Der Super Mario Galaxy Film zu laufen. Die Prognosen sind optimistisch, die Kassen dürften entsprechend klingeln.

Vor wenigen Tagen hat Kingdom Hearts von Square Enix den 24. Geburtstag gefeiert. Von Tetsuya Nomura gab es immerhin ein Artwork und eine Nachricht zum Jubiläum. Auch das mögliche Remake von Final Fantasy IX machte einmal mehr Schlagzeilen. Die neuste Wasserstandsmeldung: wird vorläufig wohl nichts.

Viele neue Einblicke gab es in Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC), neben einem Story-Trailer war auch viel Gameplay-Material dabei. Wieder einmal zeigte sich auch das Roguelite-Action-RPG Solo Leveling: KARMA (PC, Mobil), womit eine Zeitlücke gefüllt wird. Noch im April dürft ihr mit Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis (PC) euer Rhythmus-Gefühl auf die Probe stellen. Immerhin eine weitere Beta-Phase steht bei Petit Planet (PC, Mobil) bevor, dem neuen Projekt von Hoyoverse. Zum 1. April hat sich auch Palworld! More Than Just Pals (PC) wieder gemeldet und ist nun sicher kein Scherz mehr.

In die Lüfte geht es bei Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC), aktuell mit einem Serien-Rückblick. Neben Farming steht bei Farming Camp (PS5, Switch, Xbox Series, PC) auch eine Reise der Selbstfindung auf dem Programm. Nach längerer Wartezeit kommt das Horror-RPG Pocket Mirror: GoldenerTraum nun auch noch auf die PlayStation-Konsolen. Der inzwischen vierte kostenlose DLC zu Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) ist schon erhältlich. Der neue Handheld Evercade Nexus erscheint im Oktober mit Unterstützung von Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Übernommen wurde das neue Studio von Shinji Mikami, ab sofort gehört man zu Shift Up.

Damit sind wir auch schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Gegen die starke Genre-Konkurrenz kann sich der Puzzle-Plattformer Darwin’s Paradox (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) (zum Testbericht) leider nicht behaupten. Nichtsdestotrotz kann man mit dem Spiel seinen Spaß haben und sich an der tollen Optik erfreuen. Fantastisch auf PCs portiert wurde Death Stranding 2: On the Beach (zum Testbericht). Auch das Spiel selbst zeigt eine Entwicklung zum Vorgänger in Sachen Erzählung und Gameplay.

Neuer Monat, neue Neuerscheinungen! Unsere Liste für den April 2026 zeigt ein Highlight von Capcom, ein neues Pokémon-Spiel, eine prominente Microsoft-Portierung und noch viel mehr.