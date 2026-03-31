Super Mario Galaxy Film: Analysten erwarten einen der größten Kinostarts des Jahres

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Morgen startet der Super Mario Galaxy Film fast weltweit in den Kinos. Noch bevor der Film überhaupt angelaufen ist, rechnen Branchenanalysten bereits mit einem der größten Kinoerfolge des Jahres.

Prognosen sehen gewaltigen Start

Laut aktuellen Prognosen von Deadline könnte der Film am ersten Wochenende weltweit rund 350 Millionen US-Dollar einspielen. Damit würde er zwar leicht unter dem Start des ersten Films von 2023 liegen, der rund 377 Millionen US-Dollar erreichte, dennoch sprechen Experten von einem enorm starken Ergebnis.

Allein in den USA und Kanada wird derzeit mit etwa 175 Millionen US-Dollar gerechnet – deutlich mehr als die 146 Millionen Dollar, die der Vorgänger zum Start einspielte. International werden ähnliche Einnahmen erwartet. In Japan müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden, dort startet der Film erst am 24. April.

Mit diesen Zahlen könnte der Film bereits zum größten Kinostart des Jahres 2026 werden und andere aktuelle Filme wie Project Hail Mary (dt. Der Astronaut – Project Hail Mary) mit Ryan Gosling klar hinter sich lassen.

Diskussionen über Nintendos nächste Filmprojekte

Während der Film noch nicht einmal erschienen ist, wird in der Community bereits darüber diskutiert, welche Nintendo-Marke als nächstes den Sprung auf die große Leinwand schaffen könnte. Der englische Sprecher von Luigi, Charlie Day – äußerte sich erst neulich zu seinem Wunsch nach einem Luigi’s Mansion Film.

Der erste Mario-Film von 2023 entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg und brach seiner Zeit einige Rekorde. Der frisch angekündigte Auftritt von Fox McCloud – könnten zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgen. Man darf also weiterhin gespannt sein. Werdet ihr euch den Film im Kino anschauen?

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment