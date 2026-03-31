Doki-Doki-Denpa Rhythmusspiel Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis erscheint bald

Das Internet mit Shitposts füllen ist das Ziel der Protagonistin des Rhythmus-Abenteuerspiels Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis. Nachdem Fans schon seit längerem die Demo auf Steam anspielen können, gibt es jetzt ein offizielles Erscheinungsdatum.

Am 23. April ist es auf Steam so weit, wie Entwickler Why so serious playground, WHO YOU und Publisher Alliance Arts bekanntgaben. Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis ist ein Rhythmus-Abenteuer über ein psychotisches Hikikomori-Mädchen.

Sie korrumpiert die Welt mit ihrem völlig verrotteten Gehirn, nachdem sie zu viele Denpa-Songs gehört hat. Oder wie sie es selbst sagt: „Yunyun über diese ♡♡♡♡ Welt mit dem Degen-otaku-posting. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Otaku-Liebe – das ist alles!“

Neben dem Rhythmus-Abenteuerspiel-Part wird es ähnlich wie in einer Visual Novel mehrere Enden geben. Werde über die Kopfhörer „Yunyun-gebraint“ und verliere jede Selbstkontrolle, um im Doki-Doki-Abenteuer mit über 30 Denpa-Songs das Ende zu finden, das dir gefällt.

Nach und nach baust du dir deinen Yunyun-Kult auf und ziehst Hater an. Social Media bedeutet Teilen – also teile deine herzliche Psychose mit allen. So werben die Entwickler.

Ein aktuelles Video:

via Gematsu, Steam, Bildmaterial: Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis, Alliance Arts, WSS playground, WHO YOU