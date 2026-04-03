Das „Death Game“ ist zurück: Neues „Sword Art Online“ zeigt Story-Trailer und viel Gameplay

Bandai Namco und Entwickler Game Studio (ja, die heißen tatsächlich so) haben einen neuen Story-Trailer zum Action-Rollenspiel Echoes of Aincrad: Sword Art Online veröffentlicht.

Zusätzlich präsentierte Dengeki Online rund 42 Minuten Gameplay sowie einen 10-minütigen Ausschnitt aus der Promo-Animation „Sword Art Online: Unanswered//butterfly“, die der Ultimate Edition des Spiels beiliegt.

Der Titel führt SpielerInnen erneut in die Welt von Aincrad, wo sie ihren eigenen Helden erstellen, Ausrüstung anpassen und gemeinsam mit einem Partner gegen gefährliche Gegner antreten. Das Abenteuer setzt auf Kämpfe in Echtzeit, Charakterentwicklung und Erkundung verschiedener Regionen. Weitere Details zum Spiel findet ihr in unserer Preview.

„Der neue Story-Trailer macht Spielende mit den Grundprinzipien von Echoes of Aincrad vertraut: Tausende Spielende tauchen in das weltweit erste Full-Dive-VRMMORPG ein und finden dort heraus, dass sie darin gefangen sind“, führt Bandai Namco ein.

Und weiter: „Der Trailer führt durch den Moment, in dem diese Wahrheit enthüllt wird, die daraus folgende Panik und die harte Regel, die ihre Realität fortan bestimmt. Er zeigt die ersten Tage des Überlebens in Aincrad, wie Spielende sich zu Gruppen zusammenfinden, auf die Beta-Tester wegen ihrer Erfahrungen vertrauen und Informationen zusammentragen, um den Gefahren auf jeder Ebene ins Auge zu blicken.“

Das berüchtigte „Death Game“ kehrt zurück

Bereits zuvor bestätigten die Entwickler, dass auch das berüchtigte Death Game zurückkehrt. Ein spezieller Spielmodus setzt zwar nicht euer Leben, aber euren Spielstand aufs Spiel. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint am 9. Juli 2026 in Japan und am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann sich weiter unten den neuen Story-Trailer sowie die Gameplay-Ausschnitte ansehen. Was haltet ihr von dem neuen Trailer und Gameplay?

Der Story-Trailer:

Der Dengeki Online Livestream:

Zeitmarken:

1:01:46 to 1:20:45 – Gameplay

1:22:53 to 1:45:28 – Gameplay

1:57:27 to 2:07:14 – Sword Art Online: Unanswered//butterfly Preview

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio