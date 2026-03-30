Neuer Trailer zeigt die Evolution der „Ace Combat“-Serie bis zum neuen, achten Teil

Wie auch Tales of feierte Ace Combat in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen. Fans dürstet es schon lange nach Nachschub. Dabei hat Bandai Namco schon 2021 enthüllt, dass man gemeinsam mit ILCA an einem neuen Serienteil arbeitet. Bei The Game Awards kündigte man endlich Ace Combat 8: Wings of Theve an.

Jetzt hat man einen weiteren Trailer zum neuen Spiel veröffentlicht, der im Zeichen des 30. Geburtstags steht und „Strangereal Evolution Episode 1“ untertitelt wird. Das Video zeigt die Entwicklung der Serie bis hin zum neuen Ace Combat 8. Szenen aus dem neuen Spiel erwarten euch im letzten Drittel des Videos.

Das neue Spiel wird vom Side-Studio Bandai Namco Aces entwickelt und soll noch 2026 für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen. „Stürze dich in intensive Luftkämpfe, beherrsche das Schlachtfeld mit mächtigen Waffen und erlebe die beeindruckende Grafik und atemberaubenden Zwischensequenzen“, heißt es.

Im Kampagnenmodus erwarten euch nicht nur die „Wunder eines lebensechten Himmels“ und rasante Luftkämpfe, sondern auch eine Geschichte des Piloten am Boden, die es zu erleben gilt. „Baut zwischen den Missionen eine Beziehung mit euren Staffelmitgliedern auf, stellt euch allen Widrigkeiten und beweist euch als wahre Asse“, so die Steam-Seite.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco