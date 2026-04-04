Selbstfindung im Farming-Alltag: Das Cozy-Game Farming Camp zeigt sich im Story-Trailer

SOEDESCO und Entwickler Innerfire Studios haben einen neuen Story-Trailer zu Farming Camp veröffentlicht. Das neue Cozy-Game der Macher von Orange Season will Camping-Flair, Farming und eine kleine Coming-of-Age-Geschichte miteinander verbinden.

„Jeden Sommer sucht das Evertree Farming Camp einen neuen Champion – einen Camper, der bereit ist, die Landwirtschaft auf ein neues Niveau zu heben. Die ehrgeizige Teenagerin Alessandra nimmt am Wettbewerb teil, um sich den Titel zu sichern“, so die Einführung.

Was als einfaches Ziel beginnt, den Landwirtschaftswettbewerb des Camps zu gewinnen, entwickelt sich langsam zu etwas Persönlichere und zu einer Reise der Selbstfindung, der Freundschaft und der Erkenntnis, was es wirklich bedeutet, dazuzugehören.

Die Story wird in Visual-Novel-ähnlichen Sequenzen erzählt. Spielerisch erwartet euch klassisches Farm-Management, ergänzt durch Teamarbeit und kurze Minispiele. Aufgaben werden verteilt, Punkte gesammelt und Missionen erledigt, um am Ende als bestes Farming-Team aus dem Camp hervorzugehen. Präsentiert wird das Ganze in einer handgezeichneten 2D-Top-Down-Optik.

Klingt alles nach viel Herausforderung und Arbeit – aber Innerfire Studios verspricht, dass es trotzdem „cozy“ wird. Erscheinen soll Farming Camp für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs via Steam – ein Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Farming Camp, SOEDESCO, Innerfire Studios