Nintendo will, dass ihr endlich den C-Knopf drückt – und belohnt euch sogar dafür

Hand aufs Herz: Habt ihr ihn schon einmal gedrückt? Die Rede ist vom sogenannten C-Knopf der Nintendo Switch 2. Bei der Vorstellung der neuen Konsole wurde dieser noch groß als Zugang zu GameChat beworben – einer Funktion, mit der Spieler direkt über die Konsole mit Freunden sprechen können. Doch inzwischen stellt sich die Frage: Wie viele nutzen das Feature tatsächlich regelmäßig?
Nintendo verteilt Punkte für einen Knopfdruck
Die kostenlose Testphase für GameChat ist inzwischen offiziell beendet. Von Anfang an war klar, dass der Dienst später an eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online gebunden wird. Seit vorgestern ist genau das der Fall: Wer GameChat nutzen möchte, benötigt nun ein aktives Abo.
Passend dazu hat Nintendo eine neue Aktion gestartet. SpielerInnen können 100 My Nintendo Platinpunkte erhalten – allerdings nur, wenn sie GameChat starten. Dafür genügt es, den C-Knopf zu drücken oder das GameChat-Symbol im Menü aufzurufen und die Einrichtung abzuschließen. Die Punkte lassen sich anschließend zum Beispiel gegen neue Avatar-Icon-Elemente oder Goodies von My Nintendo einlösen.
GameChat kommt offenbar noch nicht richtig in Fahrt
Die „Mission“ läuft nur für kurze Zeit: Bis 22. April können Mitglieder von Nintendo Switch Online die Punkte einsammeln. Voraussetzung ist jedoch, dass GameChat zuvor vollständig eingerichtet wurde – inklusive einer aktiven Online-Mitgliedschaft.
Dass Nintendo SpielerInnen mit Punkten zum Ausprobieren motivieren möchte, könnte ein Hinweis darauf sein, dass GameChat bislang nicht die erhoffte Resonanz findet. Viele Nutzer berichten, den C-Knopf eher versehentlich als bewusst zu drücken.
Ob sich das Feature langfristig durchsetzt, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Wer noch ein paar zusätzliche Platinpunkte mitnehmen möchte, sollte den Knopf vielleicht doch einmal bewusst drücken.
via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo
16 Kommentare
So lange, Game Chat mit einer Paywall verbunden ist, werde ich das Ding niemals mit Absicht drücken. Game chats sollten kostenlos sein. Ich kann mit meiner PS5 auch ohne Abo mit Freunden Reden, oder live Gameplay Screens teilen.
Ich spiel ja eh mit meinen Switch 1 Pro Controllern, die haben den Knopf zum Glück ja gar nicht.
Also ich habe da schon sehr oft drauf gedrückt...aus Versehen, wenn ich den Home-Button drücken wollte.^^ Ich habe Gamechat nicht eingerichtet und werde das auch nicht tun, obwohl ich eh ein Online-Abo habe, aber ich brauche diesen Chat nicht. Wenn ich z.B. mit meiner Tochter und ihrem Partner während des Spielens reden will, tun wir das über Whatsapp wie wir das auch schon vor der Switch 2 getan haben.
Einmal gedrückt um reinzuschauen und ansonsten auch bloß versehentlich draufgedrückt ^ ^
In meinem Umfeld hat leider kaum jemand eine Switch, daher hatte ich noch keine Gelegenheit den Party Chat zu nutzen. Auf der Playstation dagegen habe ich den Party Chat schon sehr sehr oft genutzt. Also an sich auf jeden Fall ein sinnvolles Feature und gehört heutzutage ja eigentlich auch zur Grundausstattung für Konsolen.
Ähm … Genau so unsinnig wie diese Kamera.
Hab sie, aber nicht einmal benutzt. Dachte, es wäre cool, um im Kontakt mit Sis und co. zu bleiben. Wir wohnen sehr weit auseinander. Aber bis jetzt …
Das wird auch in Zukunft wohl so bleiben.
Die sollen sich lieber mal auf neue IPs und generell mehr Originals konzentrieren, anstelle von sinnlosen neuen Features.