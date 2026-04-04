Nintendo will, dass ihr endlich den C-Knopf drückt – und belohnt euch sogar dafür

Hand aufs Herz: Habt ihr ihn schon einmal gedrückt? Die Rede ist vom sogenannten C-Knopf der Nintendo Switch 2. Bei der Vorstellung der neuen Konsole wurde dieser noch groß als Zugang zu GameChat beworben – einer Funktion, mit der Spieler direkt über die Konsole mit Freunden sprechen können. Doch inzwischen stellt sich die Frage: Wie viele nutzen das Feature tatsächlich regelmäßig?

Nintendo verteilt Punkte für einen Knopfdruck

Die kostenlose Testphase für GameChat ist inzwischen offiziell beendet. Von Anfang an war klar, dass der Dienst später an eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online gebunden wird. Seit vorgestern ist genau das der Fall: Wer GameChat nutzen möchte, benötigt nun ein aktives Abo.

Passend dazu hat Nintendo eine neue Aktion gestartet. SpielerInnen können 100 My Nintendo Platinpunkte erhalten – allerdings nur, wenn sie GameChat starten. Dafür genügt es, den C-Knopf zu drücken oder das GameChat-Symbol im Menü aufzurufen und die Einrichtung abzuschließen. Die Punkte lassen sich anschließend zum Beispiel gegen neue Avatar-Icon-Elemente oder Goodies von My Nintendo einlösen.

GameChat kommt offenbar noch nicht richtig in Fahrt

Die „Mission“ läuft nur für kurze Zeit: Bis 22. April können Mitglieder von Nintendo Switch Online die Punkte einsammeln. Voraussetzung ist jedoch, dass GameChat zuvor vollständig eingerichtet wurde – inklusive einer aktiven Online-Mitgliedschaft.

Dass Nintendo SpielerInnen mit Punkten zum Ausprobieren motivieren möchte, könnte ein Hinweis darauf sein, dass GameChat bislang nicht die erhoffte Resonanz findet. Viele Nutzer berichten, den C-Knopf eher versehentlich als bewusst zu drücken.

Ob sich das Feature langfristig durchsetzt, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Wer noch ein paar zusätzliche Platinpunkte mitnehmen möchte, sollte den Knopf vielleicht doch einmal bewusst drücken.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo