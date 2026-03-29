Der Anime ist zurück, aber habt keine Hoffnungen auf das Remake von Final Fantasy IX

Die Gerüchte um ein Remake zu Final Fantasy IX waren rund um das 25-jährige Jubiläum des Spiels auf dem Höhepunkt. Unzähliges Merchandise und sogar ein Prequel-Buch gaben Auftrieb. Doch nichts passierte.

Jetzt befindet sich der Anime zu Final Fantasy IX wieder in Produktion und so fragen sich Fans auch, ob nicht das gemunkelte Remake doch noch kommen könnte. Insider NateTheHate zieht allen Hoffnungen aber den Stecker.

„Der letzte Stand, den ich dazu habe, ist, dass das Spiel noch auf Eis liegt“, sagte der Leaker in einer kürzlich erschienenen Folge seines Podcasts, in dem NateTheHate vor allem mit Gerüchten zu Nintendo für Aufsehen sorgte.

„Nun, ‚auf Eis gelegt‘ bei Square Enix könnte bedeuten, dass sie eines Tages darauf zurückkommen, aber soweit ich gehört habe, gab es keine neuen Entwicklungen. Hoffentlich kehrt Square Enix eines Tages dazu zurück und wir sehen vielleicht ein Remake von Final Fantasy 9 das Licht der Welt erblicken.“

NateTheHate wiederholte damit seine Behauptungen von Oktober. NateTheHate auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, an seinem aktuellen Podcast wird er sich aber messen lassen müssen. Zuletzt hatte er unter anderem den Shadowdrop von Final Fantasy XVI für Xbox vorhergesagt und die Ankündigung von „Rebirth“ für Switch 2 und Xbox. Auch sagte er taggenau die Erstvorstellung der Switch 2 voraus und die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix