Der Anime ist zurück, aber habt keine Hoffnungen auf das Remake von Final Fantasy IX

Die Gerüchte um ein Remake zu Final Fantasy IX waren rund um das 25-jährige Jubiläum des Spiels auf dem Höhepunkt. Unzähliges Merchandise und sogar ein Prequel-Buch gaben Auftrieb. Doch nichts passierte.
Jetzt befindet sich der Anime zu Final Fantasy IX wieder in Produktion und so fragen sich Fans auch, ob nicht das gemunkelte Remake doch noch kommen könnte. Insider NateTheHate zieht allen Hoffnungen aber den Stecker.
„Der letzte Stand, den ich dazu habe, ist, dass das Spiel noch auf Eis liegt“, sagte der Leaker in einer kürzlich erschienenen Folge seines Podcasts, in dem NateTheHate vor allem mit Gerüchten zu Nintendo für Aufsehen sorgte.
„Nun, ‚auf Eis gelegt‘ bei Square Enix könnte bedeuten, dass sie eines Tages darauf zurückkommen, aber soweit ich gehört habe, gab es keine neuen Entwicklungen. Hoffentlich kehrt Square Enix eines Tages dazu zurück und wir sehen vielleicht ein Remake von Final Fantasy 9 das Licht der Welt erblicken.“
NateTheHate wiederholte damit seine Behauptungen von Oktober. NateTheHate auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, an seinem aktuellen Podcast wird er sich aber messen lassen müssen. Zuletzt hatte er unter anderem den Shadowdrop von Final Fantasy XVI für Xbox vorhergesagt und die Ankündigung von „Rebirth“ für Switch 2 und Xbox. Auch sagte er taggenau die Erstvorstellung der Switch 2 voraus und die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix
4 Kommentare
Ich weiß nicht was ich von der FF9 Animation halten soll. Einfach mal abwarten.
Was NatetheHate sagt glaube ich immer noch nicht, wie erwähnt es gab und es wir kein Remake zu Final Fantasy IX geben. Der gute hat "Nvidia" Leak gelesen, und dachte sich "Ich werde das behaupten, und dies behaupten. Die Leute werden mir schon alles abkaufen". Zu den Dingen, die er vorhergesagt hatte, waren alle vorhersehbar, aber und da würde jeder draufkommen, die nur etwas nachdenken. Hinzu kommt das wie auch schon mal erwähnt, nicht alles durch den Leak bewahrheitet.
Ich halte immer noch dagegen... ES GIBT KEIN FINAL FANTASY IX REMAKE!
Ich bin immer noch der Meinung, dass das Spiel kein Remake benötigt. Auf dem PC gibt es die Moguri Mod, mit der FF9 wunderschön aussieht und vom Gameplay will ich sowieso keine Änderungen.
Ich habe es erst vor 6 Monaten wieder durchgespielt und das Spiel ist in meinen Augen perfekt für seine Genre und benötigt keinerlei Änderungen.
Mir ist es ziemlich egal ob das Spiel existiert oder nicht. Wichtig ist nur das daran keine Ressourcen verschwendet werden was aktuell stark danach aussieht, also bin ich zufrieden. Die Serie werde ich mir dennoch anschauen, es ist schon öfters passiert das eine Serie/Film mehr mochte als das die Vorlage und vielleicht macht der Anime sogar einige Charaktere für mich erträglich, wer weiß, bin jedenfalls gespannt drauf.
Allerdings wurde bereits vor diesem Nvidia-Leak darüber geredet und zu viele Quellen abseits von ihm berichteten ebenfalls darüber. Alleine die bloße Existenz im Nvidia-Leak dürfte zumindest beweisen, dass man an etwas gearbeitet hat und das Projekt bei der Reevaluierung verschiedener Entwicklungen während der Firmenumstrukturierung eben abgesägt wurde. Alleine beim Jubiläum deutete zu viel darauf hin, dass man halt praktisch nur noch das Remake ankündigen brauchte Das wären alles ein paar Zufälle zu viel gewesen. Aber ja, solange nichts angekündigt wird, besteht auch immer die Möglichkeit, dass das einfach ne Räuberpistole war.
Der Anime lag allerdings auch auf Eis und war doch schon einmal gecancelt, oder nicht? Wie so viele Projekte bei Square Enix liegt auch hier einiges im dunkeln. Würde mich nicht wundern, wenn man in einigen Jahren dann ein Remake bringt, wenn das Eisen schon gar nicht mehr so heiß ist. Hat man meiner Meinung nach auch unlängst bei Chrono Trigger versäumt.
Das Problem, wenn sich eine Firma komplett neu aufstellt und für diese Neuausrichtung Jahre angibt und der Projekt-Output sich praktisch im Standby befindet, alles, was du geplant hast bzw. hattest, liegt brach. Ich bin immer noch der Meinung, Square Enix brauchte diese Neuausrichtung, aber man merkt halt, dass sie das alles ne menge Zeit kostet. Wenn sie das Projekt wirklich abgesägt haben sollten, dann vermutlich aus guten Gründen.