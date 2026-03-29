Nomura hat eine versöhnliche Nachricht zum 24-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts

Wie geht’s weiter mit Kingdom Hearts? „Kingdom Hearts“-Fans haben aktuell keine leichte Zeit, das müssen wir wohl nicht näher ausführen. „Missing-Link“ wurde gecancelt und zu Kingdom Hearts 4 haben wir im Prinzip seit vier Jahren nichts Bewegendes erfahren.
Vor wenigen Tagen feierte Kingdom Hearts seinen 24. Geburtstag. Am 28. März 2002 ist das Original für PS2 erschienen. Daran erinnert Square Enix mit einem Beitrag in den sozialen Medien. Fans freuen sich dabei über ein brandneues Artwork von Tetsuya Nomura, der eine versöhnliche Botschaft an die Fans hat.
„Vielen Dank für eure Glückwünsche“, so heißt es im Beitrag vom Folgetag nach dem Geburtstag. Der Director habe eine Dankesnachricht. Die Nachricht steht auf einem neuen Artwork von Xenahort, den Nomura in einer ziemlich melancholischen Szene zeigt.
Die Nachricht, übersetzt von Aitai Kimochi: „Wir geben unser Bestes auf dem Weg zum 25-jährigen Jubiläum. Vielen Dank für eure Unterstützung!“ Das bedeutet hoffentlich nicht, dass wir bis zum 25-jährigen Jubiläum auf Neuigkeiten zur Serie warten müssen. Oder?
Derweil halten sich Fans mit Gerüchten um ein Remake und mit anderen Artworks von Nomura über Wasser. Zu Halloween gab es ein Artwork von Nomura, nach dem Fans auf die Rückkehr einer Welt in Kingdom Hearts 4 hoffen.
Das neue Artwork:
Bildmaterial: Tetsuya Nomura, Square Enix; Kingdom Hearts IV, Square Enix
3 Kommentare
Soll vielleicht heißen, dass die Veröffentlichung von Teil 4 zum Vierteljahrhundert-Jubiläum geplant ist, man aber noch nicht garantieren kann, dass dieser "Veröffentlichungszeitraum" auch Tatsächlich gehalten werden kann.? 😅
Diese Serie war damals mit Final Fantasy mein ein und alles. Es war krass wie ich jeden kleinsten Fetzen aufgesaugt habe nur für mehr Infos.
Auch Nomura war für mich eigentlich immer The Man und ist es auch irgendwo heute noch. Ich bin aber echt enttäuscht das wenn ich jetzt irgendwas von KH sehe, lese es einfach so wenig auslöst. Die Serie hat mich zwar nicut komplett verloren, aber mein Herz schlägt echt nicht mehr so stark wie damals im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben die echt verkackt für mich, wie sie hier rangegangen sind.
Würde das nicht hinkommen mit der Firmenumstrukturierung die auf 3 Jahre ausgelegt ist? Diese 3 Jahre müssten nächstes Jahr eigentlich rum sein. Ich denke, von den großen Titeln her möchte man erst FFVII Remake Part 3 bringen bevor man irgendwas anderes großes wie KH4 veröffentlicht.
Das ist leider ein riesiges Problem, womit Square Enix zu kämpfen hat. Die großen Marken werden kaum weiter gefördert. Soll heißen, du hast eine zu lange Abwesenheit, wo rein gar nichts veröffentlicht wird. In einer ähnlichen Situation, wenn auch nicht ganz so drastisch, steckt Final Fantasy aktuell. Das warten auf Dragon Quest XII hat man durch Remakes aktuell deutlich besser im Griff, da man jährlich was hat, um die IP im Gespräch zu halten. Bei Nier sieht es auch immer finsterer aus. Nier hat man über die Jahre mit Multimedia-Projekten gefüttert, nun wird die IP gefühlt nur noch mit neuen Konzerten am Leben gehalten (nicht, dass die schlecht sind, im Gegenteil, aber irgendwann wollen die Leute doch mal ein neues Spiel und somit auch neue Musik und keine 200 Arrangements des gleichen Soundtracks).
Am schlimmsten hat es aber Kingdom Hearts erwischt und da hast du eben das größte Problem aktuell von allen großen Square Enix IP's. Nachdem Missing-Link eingestampft wurde, ist quasi auch die Kingdom Hearts IP vom Erdboden verschluckt worden. Die Marke ist kein bisschen präsent und gewinnt weder neue Spieler, die eingefleischten Fans ziehen aber auch weiter. Ist daher schon ne Hausnummer, wie man KH hat schleifen lassen.
Je länger Kingdom Hearts IV auf sich warten lässt, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sora Synchronsprecher Haley Joel Osment (wird im April auch schon 38 Jahre alt) seine Voice-Lines aus einer Rehab-Zelle heraus aufnehmen wird. Bei dem ist gefühlt häufiger im Jahr mal schneereicher Winter.