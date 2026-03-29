Nomura hat eine versöhnliche Nachricht zum 24-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts

Wie geht’s weiter mit Kingdom Hearts? „Kingdom Hearts“-Fans haben aktuell keine leichte Zeit, das müssen wir wohl nicht näher ausführen. „Missing-Link“ wurde gecancelt und zu Kingdom Hearts 4 haben wir im Prinzip seit vier Jahren nichts Bewegendes erfahren.

Vor wenigen Tagen feierte Kingdom Hearts seinen 24. Geburtstag. Am 28. März 2002 ist das Original für PS2 erschienen. Daran erinnert Square Enix mit einem Beitrag in den sozialen Medien. Fans freuen sich dabei über ein brandneues Artwork von Tetsuya Nomura, der eine versöhnliche Botschaft an die Fans hat.

„Vielen Dank für eure Glückwünsche“, so heißt es im Beitrag vom Folgetag nach dem Geburtstag. Der Director habe eine Dankesnachricht. Die Nachricht steht auf einem neuen Artwork von Xenahort, den Nomura in einer ziemlich melancholischen Szene zeigt.

Die Nachricht, übersetzt von Aitai Kimochi: „Wir geben unser Bestes auf dem Weg zum 25-jährigen Jubiläum. Vielen Dank für eure Unterstützung!“ Das bedeutet hoffentlich nicht, dass wir bis zum 25-jährigen Jubiläum auf Neuigkeiten zur Serie warten müssen. Oder?

Derweil halten sich Fans mit Gerüchten um ein Remake und mit anderen Artworks von Nomura über Wasser. Zu Halloween gab es ein Artwork von Nomura, nach dem Fans auf die Rückkehr einer Welt in Kingdom Hearts 4 hoffen.

Das neue Artwork:

Bildmaterial: Tetsuya Nomura, Square Enix; Kingdom Hearts IV, Square Enix