Das 2D-Horror-RPG Pocket Mirror: GoldenerTraum erscheint nach 10 Jahren für PlayStation

Publisher KOMODO sowie die Entwickler AstralShift und VisuStella heißen bald auch Playstation-Fans „Willkommen in einer Welt voller Wunder und Dunkelheit, in der Realität und Träume ineinander übergehen und in der sich hinter jeder Ecke Geheimnisse verbergen“.

Denn das Horror-RPG Pocket Mirror: GoldenerTraum wird nach über drei Jahren Steam-Exklusivität auch für PS4 und PS5 erscheinen. Pocket Mirror ist ein surreales Indie-Abenteuerspiel, das dich auf eine Reise in ein geheimnisvolles Reich mitnimmt, in dem nichts so ist, wie es scheint – und doch alles miteinander verbunden ist.

Hauptcharakterin ist ein junges Mädchen mit einer unklaren Vergangenheit, das in einem seltsamen, unheimlichen Herrenhaus erwacht – „bewaffnet“ nur mit deinem Taschenspiegel. Dieser unterstützt beim Wiedererlangen der Erinnerungen , dem Erkunden der Räume des Anwesens und dem Lösen von Rätseln.

In einer Welt, in der Wirklichkeit und Traum ineinanderfließen, wartet ein Ort voller Geheimnisse und Wunder darauf, von dir entdeckt zu werden. Zwischen den Schatten begegnen dir Seelen, deren Schicksale sich mit deinem verweben – jede Begegnung ein möglicher Wendepunkt, jedes Wort ein Schlüssel zu einer anderen Wahrheit.

Getragen von einem atmosphärischen Soundtrack entfaltet sich eine Geschichte über Erinnerung, Verlust und Hoffnung. Und wenn du schließlich begreifst, wer du bist, hallt nur eine Stimme nach: „Du darfst es niemals loslassen, verstehst du?“

Bei der 2023 veröffentlichten Steam-Version handelt es sich um überarbeitete Version des ursprünglich 2016 erschienenen Originals. Pocket Mirror: GoldeneTraum bietet alle Inhalte der Originalversion mit neuer Grafik, zusätzlichen Features, einem brandneuen Ende und 2D-animierten Sequenzen, zusätzlichen Inhalten und vielem mehr.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Pocket Mirror: GoldenerTraum, AstralShift, VisuStella