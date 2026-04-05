Fans sind stinksauer: Patapon-Nachfolger Ratatan erscheint nicht für die Switch

Es ist offiziell: Obwohl ursprünglich angekündigt, wurde die Switch-Version von Ratatan gestrichen. Anfang des Jahres gab es erste Gerüchte: In einer „Indie World“-Präsentation wurde es zwar gezeigt, aber nur für die Nintendo Switch 2 ausgewiesen. Das Entwicklerteam Ratatan Arts erklärt nun, warum.

Auf der offiziellen Kickstarter-Seite erklärt das Team, dass Ratatan weder für die Nintendo Switch noch für die PS4 erscheinen wird. „Die zu erwartende Anzahl verkaufter Einheiten auf älterer Hardware rechtfertigt die erforderlichen Lizenzgebühren zur Fertigstellung dieser Versionen nicht“.

Außerdem habe man sich entschieden, „den Fokus auf eine geringere Zahl von Plattformen zu setzen, um eine maximale Qualität zu erreichen“. Pikant ist diese Entscheidung, weil Ratatan seine erste Finanzierung bei Kickstarter von Fans erhielt, die sich bewusst für die Switch-Version entschieden haben.

„Ich habe absolut keine Lust, mir eine Switch Pro zuzulegen, die aktuelle Preiserhöhung für die PS5 hat diese Konsole für mich unerschwinglich gemacht, und ich nutze Steam nicht. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass das Spiel nicht für die Konsole erscheint, die ich besitze, hätte ich niemals dazu beigetragen“, kommentiert ein Fan. „Für alle, die keine der oben genannten Geräte besitzen, werden wir ein Support-Ticket erstellen, um zu prüfen, welche Möglichkeiten wir haben“, sagen die Entwickler für solche Fälle.

Spiritueller Ratatan-Nachfolger

Ratatan gilt als spiritueller Nachfolger des Kult-Rhythmus-Strategiespiels Patapon der Sony Japan Studios. Ratata Arts setzt sich dabei zum Teil aus dem ehemaligen Team zusammen, Patapon-Schöpfer wie Hiroyuki Kotani und Kemmei Adachi sind maßgeblich am neuen Spiel beteiligt. Ratatan greift es das ikonische Trommelbefehlsystem auf und ergänzt es mit Roguelite-Power-Up-Elementen, Online-Koop für bis zu vier Spieler und einer maritimen Sea-Shanty-Ästhetik statt afrikanisch inspirierter Stämme.

Ratatan wird am 16. Juli 2026 für Steam, Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series erscheinen. Derzeit befindet es sich noch im Early-Access bei Steam und wird regelmäßig mit Updates gefüttert. Wer die Switch-Version schmerzlich vermisst, findet vielleicht mit Patapon 1+2 Replay einen angemessenen Ersatz.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT