Das war … Kalenderwoche 4/2025

Nintendo zwischen den Konsolengenerationen, das Preisniveau von Spielen und die Probleme bei EA gaben in den letzten Tagen so einigen Diskussionsbedarf. Auch die Neuankündigungen waren mehr als nur einen Blick wert. Nach den restlichen Videos der Woche haben wir zum Schluss noch zwei Reviews für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der knappen Ankündigung der Nintendo Switch 2 lässt uns der japanische Gaming-Gigant nun wieder alleine mit den Gerüchten. Eines der interessanteren besagt, dass sich das Stick-Drift-Debakel dank neuer Technik nicht wiederholen soll. Zunächst will ein weiteres Gerücht jedoch noch von einem großen Switch-Titel zum Abschied wissen. Wetten werden noch angenommen – auch darauf, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet.

In der Branche scheint es die Hoffnung zu geben, dass GTA VI ein neues Preisniveau etablieren könnte. Sprich: sehr teuer ist. Allerdings gibt es auch den gegenteiligen Trend, Spieler möglichst ohne Hürde in den lukrativen Online-Modus zu locken. Man darf auf das tatsächliche Geschäftsmodell gespannt sein!

Seine Prognosen nach unten korrigieren musste EA. Schuld daran ist die mangelhafte Performance aktueller Titel. Für die Zukunft ist man dennoch optimistisch.

Eine schöne Überraschung war die Ankündigung von Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series, PC). Neben Team Ninja ist auch PlatinumGames beteiligt. Bis es so weit ist, könnt ihr euch ab sofort mit Ninja Gaiden 2 Black (PS5, Xbox Series, PC) aufwärmen. Im Mai erhält die Trilogie mit Fuga: Melodies of Steel 3 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ihren Abschluss. Das neue Projekt von AstralShift hört auf den Namen Hell Maiden, ein Teaser macht schon mal neugierig. Mit der Retro-Sammlung Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics (PS5, Switch, PC) bringt Arc System Works einen Teil der Firmengeschichte zurück. Immerhin von Klassikern inspiriert ist Merchant 64 (PC), ein Low-Poly-Abenteuer wie in früheren Zeiten.

Bereits im April dürften wir uns auf das rundenbasierte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) mit moderner Technik freuen. Der Mai wird hitzig mit DOOM: The Dark Ages (PS5, Xbox Series, PC), ein reines Einzelspieler-Erlebnis. Einen ausführlichen Übersichtstrailer könnt ihr euch zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen. Neben einem neuen Story-Trailer machte Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC) mit Selbstzensur in Japan von sich reden. Die Seeschlachten standen bei Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) im Zentrum. Neben einer Verschiebung sahen wir auch zwei neue Videos zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC) (Link 1, Link 2).

Gleich zwei Demos könnt ihr zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC) ab sofort spielen, es gibt den Anfang und Kämpfe. Ebenfalls die Anfänge könnt ihr von Phantom Brave: The Lost Hero (PS4, PS5, Switch, PC) spielen, nächste Woche gibts dann den Rest. Das Jahr der Schlange eingeläutet hat Phantom Blade Zero (PS5, PC). Das Fantasy-RPG Progress Orders (Switch, PC) zeigte uns den Eröffnungsfilm und aus der Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (Switch, PC) sahen wir die enthaltenen Titel. Eine Mischung aus Fantasy, Mystery und Horror will Recall: Empty Wishes (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bieten. Farming-Fans können sich auch Echoes of the Plum Grove (Switch) ansehen, hier gibt es sogar ein Alterungssystem.

Mit Musik von Toby Fox will die Neuauflage von OFF (Switch, PC) glänzen. Über das Februar-Update von Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) könnt ihr euch ebenso freuen wie die neuen Inhalte aus Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil). Das Angebot von Nintendo Switch Online wurde um drei SNES-Klassiker erweitert. Nächste Woche erhält Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) zwei neue Booster, zudem geht der Anime Pokémon Horizonte demnächst weiter. Einen aktuellen Trailer gibts ebenso zum Anime-Projekt Guilty Gear Strive: Dual Rulers.

Nun kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES! Endlich aus dem PS-Vita-Gefängnis befreit präsentiert sich Freedom Wars Remastered (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Man sieht dem Spiel zwar seine Ursprünge an, aber eine spaßige Zeit ist dennoch garantiert. Eine überzeugende PC-Portierung hat Final Fantasy VII Rebirth (PS5, PC) (zum Testbericht) erhalten. Auf starken Geräten gibt es ein flüssiges und knackscharfes Erlebnis, auf dem Steam Deck leidet hingegen die Auflösung.