Genshin Impact: „Mondenschein im Traume“ bringt im Februar mit Update 5.4 diese neuen Inhalte

HoYoverse hat die neueste Version 5.4 von Genshin Impact mit dem Titel „Mondenschein im Traume“ für den 12. Februar 2025 angekündigt. Im Mittelpunkt des Updates steht die Rückkehr des Mikawa-Blumenfests, das als Symbol der Verbundenheit zwischen Menschen und Youkai gefeiert wird.

Fans können an verschiedenen Minispielen teilnehmen, während auch Shougun Raiden an den Feierlichkeiten teilnimmt, um einem mysteriösen Albtraum auf den Grund zu gehen. Eine der Hauptneuerungen ist die Einführung von Yumemizuki Mizuki, einer neuen 5-Sterne-Anemo-Figur mit Katalysator.

Yumemizuki Mizuki ist eine Psychotherapeutin und Hauptanteilseignerin des Badehauses Aisa und spielt in der neuen Questreihe eine zentrale Rolle. Ihre Elementarfähigkeit versetzt sie in den Zustand Träumerisches Treiben, in dem sie Anemo-Flächenschaden verursacht und den Verwirbelungs-Schaden der Gruppe verstärkt. Ihre Spezialfähigkeit beschwört einen kleinen Baku, der Snacks nach Yumemi-Art erzeugt, die entweder Lebenspunkte regenerieren oder bei voller Gesundheit Anemo-Schaden verursachen.

Neben den Festlichkeiten bietet das Update eine Reihe von Minispielen. Der Wettbewerb „Spieleentwicklung in achtundvierzig Stunden“ soll jede Menge Spaß und Unterhaltung bieten. SpielerInnen etwa im Spiel „Tagtraum eines kleinen Fuchses“ einen Fuchs durch seine Träume steuern und Tofu sammeln. In „Bunshin-Trugbilder“ müssen sie mithilfe eines Mujimuji-Daruma Rätsel lösen. Zudem kehrt das beliebte „Akitsu Yuugei“ als verbesserte Version namens „Akitsu Harpastum“ zurück, in der SpielerInnen Harpastum-Bälle zurückschlagen und Angriffen ausweichen müssen.

Auch systemseitige Verbesserungen wurden vorgenommen: Die Anleitung zur Verbesserung ermöglicht es SpielerInnen, individuelle Pläne für das Aufleveln von Charakteren zu erstellen, während optimierte Filter für Waffen und Figuren das Navigieren durch Menüs erleichtern. Zudem wurde das System zur Waffenverfeinerung durch eine „Automatisch hinzufügen“-Funktion verbessert.

