Neuer Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme gewährt weitere Einblicke

Koei Tecmo und Team NINJA haben einen neuen Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme veröffentlicht. Das Video trägt den Titel „Carrot and Stick“ und gibt einen weiteren Einblick in das Spiel, das die Macher als „immersives, romantisches“ Adventure beschreiben.

Zusätzlich kündigte Koei Tecmo ein spezielles Event für die Taipei Game Show 2025 an, bei dem neue Informationen und Gameplay-Material vorgestellt werden. Die Präsentation findet am 22. Januar um 13:00 Uhr deutscher Zeit statt und wird von den Sprecherinnen Ai Nonaka und Miyuri Shimabukuro sowie Produzent Yasunori Sakuda begleitet. Das Event wird live auf YouTube gestreamt.

Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme erscheint am 6. März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs über Steam und DMM Games Player. Die PlayStation-Version wird in Japan nur die japanische Sprache unterstützen, während die asiatische Version, die von Kei Tecmo als „Global Version“ bezeichnet wird, zusätzlich unter anderem Englisch bietet. Auch die Steam-Version unterstützt diese Sprache, ist jedoch aus Deutschland nicht zugänglich. Die asiatische Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt, ist für Fans also vielleicht die beste Option.

Das Spiel legt den Fokus auf Beziehungsaufbau mit den weiblichen Charakteren aus der „Dead or Alive Xtreme“-Reihe, bietet aber auch eine Auswahl an Minispielen. Dazu gehört Hand Sumo, bei dem SpielerInnen durch schnelle Eingaben versuchen, ihre Gegnerin aus dem Gleichgewicht zu bringen. Siege können zu „zufälligen“ romantischen Situationen führen, wenn Charaktere stolpern und aufeinander fallen. Ein weiteres Minispiel ist Water Splashing, eine Wasserschlacht am Strand, bei der gezielt Wasser auf die Charaktere gespritzt wird. Die Kleidung wird dabei durchweicht und teilweise durchsichtig.

Ein umfangreicher Fotomodus ermöglicht es, Charaktere mit verschiedenen Filtern, Fokus-Einstellungen und Lichtquellen in Szene zu setzen. Dank realistischer Texturen reagiert die Kleidung auf Nässe und verleiht der Haut einen glänzenden Effekt. Geschossene Fotos können eingereicht werden, um Fans zu sammeln, die als In-Game-Währung zum Freischalten neuer Outfits genutzt werden können.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja