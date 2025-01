The Pokémon Company teilt neuen Trailer und Termin zur zweiten Staffel von Pokémon Horizonte

The Pokémon Company hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von Pokémon Horizonte: Die Serie am 21. Februar 2025 auf toggo.de, in der Toggo-App und auf RTL+ Premiere feiert. Die TV-Ausstrahlung beginnt am 2. März.

Die neue Staffel trägt den Titel „Die Suche nach Laqua“ und begleitet erneut die Hauptfiguren Liko und Rory mit ihren Partner-Pokémon Felori und Krokel auf ihrer Reise durch die Pokémon-Welt.

Die Serie, die im vergangenen Jahr gestartet ist, markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Pokémon-Franchise. The Pokémon Company nennt sie gar die „erste neue Hauptserie seit über 25 Jahren“ – will wohl vor allem heißen: Ash ist Geschichte.

„Pokémon Horizonte: Die Serie enthält alles, was Fans der heißgeliebten Pokémon-Animationsserie weltweit anspricht, darunter Themen wie Erkundung, Freundschaft und Teamarbeit“, so Taito Okiura, Vice President of Marketing and Media für The Pokémon Company International.

Und weiter: „In Staffel 2 warten neue spannende Abenteuer auf Liko und Rory und wir können es kaum erwarten, dass unsere TrainerInnen einschalten und unsere liebenswerten Charaktere und Pokémon auf ihren Abenteuern begleiten.“

In „Die Suche nach Laqua“ setzen Liko und Rory ihre Reise fort, um die letzten der Sechs Helden zu finden und das legendäre Land Laqua zu entdecken. Eine neue Herausforderung erwartet sie dabei in Form des Tera-Trainings, bei dem sie die Terakristallisierung meistern müssen. Während sie sich den starken Arenaleitern der Paldea-Region stellen, nehmen sie zusammen mit den Volttackle-Aeronauten erneut die Spur des Schwarzen Rayquaza auf. Doch auch die geheimnisvollen Entdecker sind ihnen auf den Fersen und versuchen, das Rätsel um Terapagos vor ihnen zu lösen.

Der neue Trailer:

