Eine spielbare Demo zu Phantom Brave: The Lost Hero ist jetzt auch im Westen erhältlich

Nach der Veröffentlichung in Japan im Dezember 2024 ist die Demo zu Phantom Brave: The Lost Hero nun auch im Westen für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar. Dies gab Publisher NIS America bekannt.

Die Demo umfasst die ersten beiden Kapitel des Spiels, und der Spielfortschritt kann in die Vollversion übernommen werden, wenn das Spiel offiziell erscheint. Bei Steam gibt es die Demo noch nicht. Die Veröffentlichung des Spiels bei Steam ist noch nicht konkret datiert. Für Switch und PlayStation erscheint Phantom Brave: The Lost Hero bereits am 30. Januar 2025.

In Phantom Brave: The Lost Hero übernehmen SpielerInnen die Rolle von Marona, einem jungen Mädchen mit der Fähigkeit, mit Phantomen zu sprechen. Sie reist durch die Ozeanwelt von Ivoire und hilft denen, die in Not sind. Als eine Flotte von Geisterschiffen angreift, muss Marona gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Apricot eine legendäre Crew versammeln, die diese übernatürlichen Feinde einst besiegte.

SpielerInnen können Phantome rekrutieren, sie an Objekte binden, mit Gadgets kombinieren oder sogar mit Marona selbst verschmelzen, um mächtige Fähigkeiten zu entfesseln und die sogenannte Shipwreck Fleet zu besiegen.

NISA-typisch gibt es eine Limited Edition, die exklusiv im NISA-Store erhältlich ist. Darüber hinaus bietet man eine Deluxe Edition im breiten Handel an. Diese Deluxe Edition zum Normalpreis ist bei Amazon* schon vorbestellbar und bietet unter anderem ein Artbook, einen Soundtrack und ein Acryl-Diorama zusätzlich.

Der neue Demo-Trailer:

Bildmaterial: Phantom Brave: The Lost Hero, NIS America, Nippon Ichi Software