Inspiriert von To The Moon: Der Pixel-Thriller Recall: Empty Wishes aus Taiwan erscheint im Februar

Der japanische Publisher DANGEN Entertainment und das taiwanische Entwicklerstudio Puff Hook Studio haben angekündigt, dass Recall: Empty Wishes am 13. Februar 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox erscheinen wird.

Das psychologische 2D-Adventure wurde ursprünglich 2022 angekündigt und verbindet Mystery-Elemente mit emotionaler Erzählkunst und spielt in Taiwan der 2010er Jahre. Inspiriert sah man sich einst von Story-getriebenen Games wie To the Moon, The Coma und Detention.

Das Spiel dreht sich um Yonny, deren Bruder Tommy spurlos verschwunden ist. Ihre Suche nach der Wahrheit führt sie zu einem geheimnisvollen alten Spielzeug-Telefon, das eine Verbindung zu einer surrealen Welt herstellt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Phoebe nutzt Yonny das Gerät, um in die Erinnerungen von Menschen einzutauchen, die mit Tommys Schicksal verbunden sind. Dabei enthüllen sie verborgene Wünsche und dunkle Geheimnisse.

SpielerInnen erleben die Geschichte durch interaktive 2D-Side-Scrolling-Mechaniken und verfolgen, wie Yonny und Phoebe entscheidende Momente aus den Leben anderer Menschen durchleben. Die Wahlmöglichkeiten formen den Ausgang der Geschichte, die sich mit den Themen Erinnerung, Wahrheit und Sehnsucht auseinandersetzt. Die Mischung aus Fantasy, Mystery und Horror soll dem Titel eine besondere Atmosphäre verleihen

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Recall: Empty Wishes, Dangen Entertainment, Puff Hook Studio