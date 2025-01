Das neue Fantasy-RPG der „Rune-Factory“-Macher zeigt sich im neuen Opening-Movie

Bushiroad Games und Entwicklerstudio Hakama haben das Opening-Movie zu ihrem kommenden Fantasy-RPG Progress Orders veröffentlicht. Das Video zeigt die animierte Eröffnungssequenz des Spiels, untermalt vom Titelsong „Divine“ der Band Ave Mujica.

Progress Orders erscheint am 10. April 2025 in Japan für Nintendo Switch und PC via Steam und versetzt SpielerInnen in die Rolle eines stellvertretenden Gildenmeisters der Gilde Legion. Das Spiel wird von Hakama entwickelt, dem Studio hinter Rune Factory 5 und Elrentaros Wanderings. Studioleiter Yoshifumi Hashimoto, der Hakama 2018 unter Marvelous gründete, ist federführend für den Titel verantwortlich.

Nachdem der Protagonist einen mysteriösen Brief findet, begibt er sich auf die Suche nach Spuren seines verschwundenen Großvaters. Statt Antworten zu erhalten, wird er jedoch selbst als Gildenassistent aufgenommen. Während der Initiationszeremonie erlangt der Protagonist die Fähigkeit der Hellsicht, die es ihm erlaubt, durch die Augen anderer zu sehen. Diese einzigartige Kraft hilft nicht nur auf euren Abenteuern, sondern führt auch zu einer gefährlichen Bedrohung, die das Schicksal der Welt beeinflussen könnte.

Die Hauptfigur kann sowohl männlich als auch weiblich gewählt werden. Die männliche Version wird von Shinsuke Sugawara gesprochen, während die weibliche Version von Yukari Anzai vertont wird. Beide Charaktere haben eine ehrliche und ruhige Persönlichkeit.

Das Gameplay von Progress Orders kombiniert strategische, befehlsbasierte Kämpfe in Dungeons mit Gildenmanagement. Neben der Ausbildung und Begleitung von Abenteurergruppen gibt es auch Alltagselemente wie Romantik und soziale Interaktionen. Ob Progress Orders auch außerhalb Japans erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

Das Opening-Movie:

via Gematsu, Bildmaterial: Progress Orders, Bushiroad, Hakama