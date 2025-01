Phantom Blade Zero profitiert vom Wukong-Hype und präsentiert actionreiches Gameplay

Spätestens seit dem umfänglichen kritischen wie kommerziellen Erfolg von Black Myth: Wukong schaut die Branche gespannt nach China, wenn es um potenziellen Action-Nachschub geht. Tatsächlich habe sich der große Erfolg von Game Science‘ Action-Kracher sogar ziemlich direkt auf die Entwicklung eines spannenden Projekts ausgewirkt.

Es geht um S-Game’s Phantom Blade Zero, das im Zuge des „Black Myth“-Erfolgs eine große Menge zusätzlicher Investitionen erhalten haben soll. Das berichtet der in Shenzhen ansässige Gaming-Berater und Spielemedienautor Daniel Camilo, der zwei an der Entwicklung von Phantom Blade Zero beteiligte Insider als Quellen zitiert.

Ihr erinnert Euch: Phantom Blade Zero wird als „Kung-Fu-Punk“-Action-RPG beschrieben, das erstmals im Mai 2023 angekündigt wurde. Mittlerweile wird der vielversprechende Titel bereits als „das nächste große Action-RPG aus China nach Black Myth: Wukong“ gehandelt.

Obwohl der Titel bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung ist, sagten die Entwickler laut Camilo, dass seine Entwickler aufgrund der Leistungsindikatoren und des großen Hypes unmittelbar vor der Veröffentlichung von Black Myth: Wukong angeblich erhebliche Mengen zusätzlicher Mittel erhalten hätten. Nach dem enormen Erfolg von Black Myth: Wukong seien Investoren zu S-Game geströmt, um auf der „neuen Welle“ der AAA-Spieleentwicklung aus China mitzureiten. Angeblich musste S-Game sogar einige Investitionsangebote ablehnen.

Zur Feier des Jahrs der Schlange teilte S-Game derweil frische Eindrücke aus seinem Wuxia-Actionspiel in Form eines neuen umfangreichen Gameplay-Trailers. Und der kann sich sehen lassen.

„Year of the Snake“-Gameplay

via Automaton Media, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME