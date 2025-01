DOOM: The Dark Ages bringt ein großes Opfer zugunsten einer epischen Kampagne

Bethesda Softworks und id Software haben bei der Developer_Direct am Abend alle (restlichen) Hüllen bezüglich DOOM: The Dark Ages fallen gelassen. Das neue DOOM erscheint am 15. Mai 2025 für Xbox Series, PlayStation 5 und PCs via Steam und Microsoft Store und wird zudem im Xbox Game Pass enthalten sein.

DOOM: The Dark Ages fungiert als Prequel zu den hochgelobten DOOM (2016) und DOOM Eternal und erzählt die Ursprungsgeschichte des DOOM-Slayers. Fans übernehmen erneut die Rolle des legendären Kriegers, der als „Superwaffe der Götter und Könige“ gegen die dämonischen Heerscharen kämpft. Die düstere Mittelalter-Ästhetik, kombiniert mit der brachialen Action der Reihe, soll eine epische, filmreife Inszenierung bieten.

Laut Bethesda erwartet die Fans ein Einzelspieler-Erlebnis mit einer Mischung aus Dark Fantasy und Science-Fiction, das auf der neuesten idTech-Engine läuft. Die Entwickler versprechen „das bislang ambitionierteste DOOM“, mit neuen Waffen wie der Shield Saw, einer Kombination aus Schild und Kreissäge, die sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff eingesetzt werden kann. Ergänzt wird das Arsenal durch Nahkampfwaffen wie eine Stachelkeule und eine elektrisch aufgeladene Kampffaust. Die überarbeitete Finisher-Mechanik soll dabei für noch intensivere Kämpfe sorgen.

Neue Herausforderungen

Fans erkunden neue, bislang unbekannte Reiche voller Herausforderungen und Geheimnisse. Die weitläufigen Levels führen durch zerstörte Burgen, düstere Wälder und dämonische Landschaften. Zusätzlich stehen erstmals gigantische Kriegsmaschinen zur Verfügung: Neben dem Atlan Mech, einer 30-stöckigen Kampfmaschine, kann der DOOM-Slayer einen cybernetischen Drachen reiten, der mit Boostern und Feuerwaffen ausgestattet ist.

Bethesda hebt zudem die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten des Spiels hervor. Neue Gameplay-Slider erlauben es, Aspekte wie das Parieren von Projektilen oder die Spielgeschwindigkeit individuell anzupassen, um das Erlebnis für unterschiedliche Spielstile zugänglicher zu machen.

Klingt alles richtig verrückt und DOOM-Fans dürften in heller Vorfreude sein. Damit das alles so gut spielbar ist, wie es aussieht, hat man diesmal auf etwas verzichtet, das seit Anbeginn der Zeit an DOOM hängt: Multiplayer. Gegenüber GameFile bestätigten die Entwickler, dass es diesmal zugunsten einer noch umfangreicheren Kampagne keinen Multiplayer gibt.

„Wir haben diese Entscheidung früh getroffen, damit wir uns wirklich voll und ganz auf die Kampagne konzentrieren können“, sagte Hugo Martin, Creative Director von Dark Ages. “Es ist unsere größte, umfangreichste und epischste Kampagne aller Zeiten. Und wir sind wirklich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Und ich finde es großartig, dass sich das Team nur darauf konzentriert hat, die Kampagne zu perfektionieren und fertigzustellen.“

Spezielle Sammleredition

Für Sammler wird eine spezielle Edition angeboten. Das DOOM: The Dark Ages Collector’s Bundle enthält eine 30 cm große DOOM-Slayer-Statue aus PVC, eine Metall-Replik der roten Schlüsselkarte, ein Steelbook sowie alle Inhalte der Premiumversion. Käufer der Premium- oder Sammlerausgabe erhalten bis zu zwei Tage Early Access, einen Kampagnen-DLC, ein digitales Artbook, den Soundtrack und das Skinpaket „Göttlichkeit“. Die Sammleredition gibt es im Bethesda-Store.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: DOOM: The Dark Ages, Bethesda, id Software