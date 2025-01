Es gibt gute und schlechte Nachrichten zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme

Schlechten Nachrichten für Fans, die sehnsüchtig darauf warten: Koei Tecmo und Team Ninja haben die Veröffentlichung von Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme verschoben. Das Spiel sollte ursprünglich am 6. März erscheinen, wird nun aber erst am 27. März 2025 in Japan und Asien veröffentlicht. Es erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Steam und DMM Games Player.

Während die japanische Version ausschließlich japanische Sprachoptionen bietet, wird die asiatische Veröffentlichung – die auf der offiziellen Website als „Global Version“ bezeichnet wird. Sie bietet englische Texte. Die asiatische Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt, ist für Fans also vielleicht die beste Option.

Produzent Yasunori Sakuda äußerte sich entschuldigend zur Verschiebung des Spiels und bemühte das viel zitierte „bestmögliche Erlebnis“, das man den Fans bieten wolle. Man habe deshalb beschlossen, weitere Inhalte hinzuzufügen und die Qualität ohne Kompromisse zu erhöhen. Die gute Nachricht ist sicherlich, dass sich die Verschiebung in Grenzen hält. Außerdem hat man gleichzeitig neue Details und einen neuen Trailer parat!

Neue Einblicke zum Gameplay

Neben der Terminänderung wurden weitere Gameplay-Details bekannt gegeben. Fans können künftig die Frisuren der Charaktere frei anpassen. Neben Outfits stehen auch neue Haarstile wie Pferdeschwänze oder Hochsteckfrisuren zur Verfügung. Outfits werden ebenfalls durch das Erhöhen der Followerzahl freigeschaltet, sodass kein Gacha- oder Geschenk-System erforderlich ist.

Ein neues Minispiel wurde ebenfalls vorgestellt: Beim „Sit-Ups“-Spiel müssen SpielerInnen im richtigen Moment eine Taste drücken, um die Charaktere beim Training anzufeuern. Laut den Entwicklern sollen dabei auch schweißgetränkte Outfits und spezielle Kameraperspektiven für besondere Momente sorgen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja