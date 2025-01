Das nächste Falcom-JRPG ist so groß, es bekommt gleich zwei Demos

NIS America hat bekannt gegeben, dass ab sofort zwei Demos zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II für PlayStation 4 und PlayStation 5 im PlayStation Store verfügbar sind. Eine findige PR würde behaupten: Das Spiel ist so umfangreich, es braucht gleich zwei Demos!

Und „Trails“-Fans würden es angesichts der Seriengeschichte gewiss auch glauben. Interessierte und Fans können entweder die „Story Demo“ oder die „Battle Demo“ ausprobieren, um einen ersten Eindruck vom kommenden RPG zu erhalten.

Die „Story Demo“ ermöglicht es, die Eröffnung des Spiels zu erleben, neue Bereiche von Edith zu erkunden und erste Hinweise auf die zentrale Handlung des zweiten Teils der „Trails through Daybreak“-Reihe zu entdecken. Zudem können Speicherstände aus der Demo in die Vollversion übernommen werden, sodass kein Fortschritt verloren geht.

In der „Battle Demo“ erwartet die Spieler der virtuelle Dungeon Märchen Garten. Zwei unterschiedliche Teams stehen zur Auswahl, die sowohl bekannte als auch neue Charaktere enthalten. Die Demo dient dazu, die überarbeiteten Kampfmechaniken zu testen, darunter die neuen EX Chains und Cross Charges.

Begleitend zur Veröffentlichung der Demos hat NIS America einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Inhalte näher vorstellt. Die Switch- und PC-Version lässt NIS America bezüglich der Demo übrigens in der Pressemeldung unerwähnt.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II erscheint am 14. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Eine Deluxe Edition mit einigen Boni zum Normalpreis könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Darüber hinaus gibt es eine Limited Edition im NISA Europe Store.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom