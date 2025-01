AstralShift kündigt Hell Maiden an, das auf der Göttlichen Komödie von Dante basieren soll

Das portugiesische Entwicklerstudio AstralShift, bekannt für Little Goody Two Shoes, hat sein neues Projekt Hell Maiden angekündigt. Das Spiel soll eine Nacherzählung der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri sein, doch viele Details bleiben noch unter Verschluss.

Weder Plattformen noch ein Veröffentlichungszeitraum wurden genannt. Ebenso ist unklar, welches Genre das Spiel bedienen wird, doch das Studio betont, dass es sich von seinen bisherigen Horror-RPG-Erfahrungen entfernen will.

AstralShift plant, regelmäßig Updates zu Hell Maiden über Twitter und Bluesky zu teilen. Dazu sollen Charakter-Enthüllungen, Informationen zum Gameplay und Einblicke in die Entwicklung gehören. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits im Teaser-Trailer, der veröffentlicht wurde.

Mit Little Goody Two Shoes hatte AstralShift zuvor ein Horror-Adventure geschaffen, das sich stilistisch an klassische PlayStation-Rollenspiele und Anime der 90er-Jahre anlehnt. Das Spiel wurde mit Unterstützung von Square Enix Collective entwickelt und erschien zu Halloween 2023.

Während Little Goody Two Shoes vor allem durch seine düstere Atmosphäre und narrativen Horror-Elemente auffiel, könnte Hell Maiden in eine völlig neue Richtung gehen. Bis weitere Details folgen, bleibt abzuwarten, welchen kreativen Ansatz AstralShift bei der Adaption von Dantes berühmtem Werk wählen wird.

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hell Maiden, AstralShift