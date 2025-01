Fuga: Melodies of Steel 3 erscheint im Mai und schließt die Taktik-RPG-Trilogie von CyberConnect2 ab

Wenn es so etwas wie einen geheimen Geheimtipp gibt, ist das möglicherweise Fuga: Melodies of Steel. Fuga ist der neueste Eintrag der Reihe Little Tail Bronx und als Trilogie angelegt. Jetzt steht die Veröffentlichung des dritten Teils bevor.

CyberConnect2 hat nämlich angekündigt, dass Fuga: Melodies of Steel 3 am 29. Mai 2025 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs erscheinen wird. Zum Launch werden auch englische Sprachoptionen unterstützt. In Japan wird es außerdem eine physische Edition für Nintendo Switch geben, ebenso wie eine physische Sammlung aller drei Spiele.

Die Handlung setzt ein, als Malt spurlos verschwindet. Die übrigen Kinder folgen einer geheimnisvollen Stimme in eine verbotene Höhle und entdecken dort den Taranis, den mächtigen Panzer, der eigentlich in einem Wolkenmeer verloren geglaubt war. Entschlossen, Malt zu retten, besteigen sie erneut den Taranis und begeben sich auf eine riskante Mission ins Herz des Berman-Imperiums. Dort treffen sie auf die Crimson Knights, die stärksten Krieger der Berman.

Das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet. „Weakness Combos“ ermöglichen es, gegnerische Schwachstellen gezielt auszunutzen und mit aufeinanderfolgenden Angriffen immer höheren Schaden zu verursachen. „Assist Attacks“ erlauben es ehemaligen Gegnern und einer legendären Kriegerfigur aus früheren Spielen, sich den Kindern anzuschließen und den Kampf zu ihren Gunsten zu wenden.

Während der Intermissions können SpielerInnen den Taranis weiterentwickeln, indem sie das Omega Terminal nutzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Das Spiel bietet zudem strategische Routenentscheidungen und Event-Kämpfe. Ein weiteres neues Feature ist das Akasha-Panel, mit dem SpielerInnen auf einer Zeitachse navigieren können, um geheime Ereignisse zu entdecken und ihr Schicksal zu verändern.

via Gematsu, Bildmaterial: Fuga: Melodies of Steel 3, CyberConnect2