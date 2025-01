Die Farming-Sim Echoes of the Plum Grove erscheint mit einem düsteren Twist bald für Switch

Echoes of the Plum Grove, der Bauernhof-Simulator von Unwound Games, erscheint am 13. Februar auch für Nintendo Switch. Das Spiel ist bereits für PCs via Steam erhältlich und bietet im Nintendo eShop zum Launch einen Rabatt von 10 Prozent, womit der Preis aktuell bei 17,09 Euro liegt.

Das Spiel wird gern als eine Alternative zu Stardew Valley bezeichnet, bringt jedoch einige entscheidende Unterschiede mit sich. Besonders bemerkenswert ist das Alterungssystem: Charaktere in Echoes of the Plum Grove altern, können krank werden und letztlich auch sterben.

Über den Tod hinaus

Stirbt der eigene Charakter, übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über eines der Kinder oder ein anderes Mitglied des Haushalts, sodass sich die Spielgeschichte über Generationen hinweg fortsetzt. Das Altern kann jedoch optional deaktiviert werden. Aber wieso sollte man das tun – klingt doch nach einem interessanten Twist!

Die Geschichte beginnt, nachdem der Spielercharakter an die Küste der Insel Honeywood gespült wurde. Dort erhält er ein kleines Grundstück und kann mit dem Aufbau einer Farm beginnen. Neben klassischen Aktivitäten wie Ackerbau, Viehzucht und Handwerk spielen soziale Interaktionen eine große Rolle.

Jede Figur auf der Insel hat ihren eigenen Tagesablauf, Berufe, Hobbys und Eigenschaften. Der Winter stellt eine besondere Herausforderung dar, da Nahrung und Vorräte sorgfältig geplant werden müssen. Wer sich nicht richtig vorbereitet, riskiert das Überleben seiner Erblinie, bevor die Geheimnisse der Insel gelüftet werden können.

Dorfbewohner … vergiften?!

Auch die moralischen Entscheidungen der SpielerInnen haben weitreichende Konsequenzen. So ist es beispielsweise möglich, Dorfbewohner zu vergiften – mit entsprechenden Folgen. In der Stadt Honeywood werden zahlreiche Feste gefeiert, doch Gerüchte über eine Hexe, merkwürdige Geräusche an der Bucht und dunkle Geheimnisse in den Minen sorgen für eine mysteriöse Atmosphäre.

Interessierte, die nicht bis zur Switch-Version warten möchten, können Echoes of the Plum Grove bereits jetzt auf Steam erwerben. Dort ist das Spiel derzeit ebenfalls reduziert für 12,94 Euro erhältlich.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Echoes of the Plum Grove, Unwound Games