Das war … Kalenderwoche 44/2024

Nintendo hatte gleich zwei Überraschungen auf Lager, zudem gab es Hoffnung auf die Neuauflage eines Klassikers. Auch daneben gab es einige interessante Neuankündigungen und wie immer viele Trailer. Zum Schluss findet ihr noch zwei Reviews und ein Anspielbericht. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo hatte in dieser Woche wieder einmal überrascht. Zunächst gibt es endlich die längst fällige Wii-U-Portierung Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch). Da interessiert selbstverständlich ein Grafikvergleich mit dem Original. Auch die Zensur-Kontroverse ist zurück. Die zweite Überraschung war der App-Dienst Nintendo Music, welcher allen Abonnenten von Nintendo Switch Online zur Verfügung steht.

Auf eine Neuauflage von Vagrant Story hat Naoki Yoshida Hoffnung gemacht. Als Fan von Yasumi Matsuno würde er es begrüßen, wenn der Titel auch für zukünftige Generationen verfügbar wäre. Ob man wohl solche Pläne auch offiziell verfolgt?

Einige weitere Ankündigungen sorgten ebenfalls für Aufsehen. Bereits nächste Woche und bei PlayStation Plus erscheint Death Note: Killer Within (PS4, PS5, PC) von Bandai Namco. Im Bereich der Visual Novels steht uns Steins;Gate RE:BOOT bevor, welches sich mit einem Teaser-Trailer zeigte. Zudem schafft es das Otome Him, the Smile & bloom (Switch, PC) in den Westen durch die Experten von PQube. Ein besonderes Vergnügen könnte zudem Prison Princess: Trapped Allure (Switch, PC) werden. Ab sofort erhältlich ist Farmagia (PS5, Switch, PC), welches für Marvelous wieder Umsatz bringen soll.

Im neuen Jahr geht es gleich rund mit dem Klassiker Ys Memoire: The Oath in Felghana (PS4, PS5, Switch). Noch im November könnt ihr euch den vermeintlichen Aprilscherz Divine Dynamo Flamefrit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) von Inti Creates sichern. Im Gameplay-Trailer zu Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr euch von den Neuerungen überzeugen. Je den Eröffnungsfilm könnt ihr euch zu Fairy Tail 2 (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) sowie The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) (Link) ansehen. Mittlerweile kennen wir auch alle Damen aus Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC). Es gesellen sich noch Honoka und Nanami zum bekannten Quartett.

Das nächste Kämpfer-Duo stand aus Double Dragon Revive (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) im Fokus. Kurz vor dem Early-Access-Start steht Towers of Aghasba (PS5, PC), Zeit also für eine längere Präsentation. Eine ziemlich spezielle Postapokalypse hat sich Showa American Story (PS5, PC) ausgedacht. Nochmals einige Gameplay-Einblicke präsentierte Touhou Spell Carnival (PS4, PS5, Switch). Mit rundenbasiertem Volleyball-Thema verspricht Beastieball (PC) frischen Wind und Songs of Silence (PS5, Xbox Series, PC) aus Deutschland setzt auf Strategie und Musik. In Japan ist außerdem eine Switch-Umsetzung von Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart unterwegs.

Bis ins nächste Jahr müssen wir uns auf die N64-Neuauflage Glover (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) gedulden. Auch mit Snow Bros. Wonderland (PS4, PS5, Switch, PC) gibt es neues Retro-Futter. Auch die PlayStation-Umsetzung von RPG Maker WITH wird noch nachgereicht. Ab sofort gibt es Verstärkung für Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC). Bei Nintendo Switch Online sind zwei Spiele für Erwachsene hinzugefügt werden. Mit einem kuriosen Video hat sich Toshihiro Nagoshi zurückgemeldet, sein aktuelles Projekt ist jedoch immer noch unbekannt. Das letzte Video für heute stammt von einem Fan, welcher Skull Kid ins Rampenlicht stellt.

Auch zwei neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden. In die zehnte Runde ging hierzulande die RPG-Reihe mit Ys X: Nordics (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Man folgt dabei der klassischen Formel. Fans der Reihe kommen mit Sicherheit wieder auf ihre Kosten. Ein weiteres Wiedersehen gibt es mit Life is Strange: Double Exposure (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Max ist nun erwachsen und wartet mit einer neuen Achterbahn der Emotionen auf. Die Vergangenheit spielt dabei aber keine Hauptrolle mehr.

Anspielen konnten wir zudem Fairy Tail 2 (PS4, PS5, Switch, PC). Der Anfang hat dabei schon mal Lust auf mehr gemacht. Das Kampfsystem ist nun dynamischer, allerdings gibt es bei der Technik noch Optimierungsbedarf.

Auch unsere Neuerscheinungen konntet ihr in diesem Monat wieder finden. Von Nintendo bis Horror gibt es zahlreiche Highlights, welche ihr nicht verpassen solltet.