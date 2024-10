Mit Ys Memoire: The Oath in Felghana kehrt ein RPG-Klassiker im Januar zurück

Marvelous Europe hat die Veröffentlichung von Ys Memoire: The Oath in Felghana in Europa auf den 7. Januar 2025 datiert. Die Neuauflage erscheint dann für PS4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt, gibt es auch.

Ys Memoire: The Oath in Felghana bringt den RPG-Klassiker von Nihon Falcom, der ursprünglich als Ys III: Wanderers From Ys bekannt war und später als Ys: The Oath in Felghana neu aufgelegt wurde, mit optimierter Grafik auf moderne Plattformen. Dabei soll das actionreiche Gameplay und der ursprüngliche Charme des Spiels erhalten bleiben.

Die Handlung folgt dem Abenteurer Adol und seinem blauhaarigen Freund Dogi, die nach Jahren in Dogis Heimat Felghana zurückkehren. Doch es hat sich viel verändert: Bedrohliche Monster streifen umher, ein Vulkan und ein gieriger Herrscher bedrohen das Land. Dogi bittet seinen früheren Meister um Unterstützung, während Adol sich entschließt, den Bewohnern zu helfen. Schnell wird er in eine Welt voller Intrigen und uralter Geheimnisse hineingezogen.

Die Neuauflage bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich: Neben grafischen Updates umfasst sie verschiedene Soundtrack-Versionen, neue Zugänglichkeitsoptionen, frische Charakter-Illustrationen, eine neu aufgenommene Sprachausgabe für Adol Christin sowie hilfreiche Quality-of-Life-Features wie einen Turbo-Modus und zusätzliche Schwierigkeitsgrade.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Ys Memoire: The Oath in Felghana, Marvelous, XSEED Games, Falcom