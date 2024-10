Fairy Tail 2 stellt eine völlig neue Geschichte der Gilde und das Eröffnungsvideo vor

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben die Vorbestellerphase zu Fairy Tail 2 mit der Veröffentlichung des Eröffnungsvideos eingeläutet. Im Video können Fans einen Blick auf die Ereignisse des Alvarez-Imperiumsbogens werfen. Dazu gibt es heute Details zu brandneuen Story-Inhalten des Videospiels.

„Der Film stellt den SpielerInnen die Mitglieder der Fairy-Tail-Gilde vor, die gegen den Imperator Spriggan Zeref, sein Team von Elitesoldaten, die Spriggan 12 und den Schwarzen Drachen Acnologia kämpfen, während er gleichzeitig eine Hommage an berühmte Szenen aus der ursprünglichen Anime- und Manga-Serie darstellt“, erklärt Koei Tecmo.

Nach Abschluss der zwölf Hauptkapitel können Fairy-Tail-Fans in eine „völlig neue Geschichte“ eintauchen, genannt Key to the Unknown. Hier erhaltet ihr Zugang zu neuen, exklusiven Bereichen. „Diese vier neuen Kapitel, die sowohl herzerwärmende als auch komische Themen behandeln, führen die SpielerInnen auf Abenteuer an der Seite von Natsu, Lucy und ihren FreundInnen.“

Völlig neue Geschichte

Hier begleitet ihr die Gilde bei unterschiedlichen Aufgaben wie der Suche nach versteckten Juwelen, der Ermittlung des Mittsommer-Champions und der Begegnung mit einer Vielzahl von unerwarteten Charakteren. Euch erwarten dabei ikonische Orte aus Anime und Manga, aber auch Originalschauplätze.

Ihr könnt Fairy Tail 2 bereits physisch bei Amazon* vorbestellen. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition dürfen sich auf verschiedene alternative Kostüme in Zusammenarbeit mit der „Atelier Ryza Secret“-Serie, das Bonus-Feature „Atelier Lucy“ sowie verschiedene nützliche Gegenstände freuen.

Wer bis zum 6. Januar 2025 digital bestellt, „Natsu of Edolas“-Bonuskostüm für Natsu. Sowohl digital als auch physische KäuferInnen werden zudem bis zum gleichen Tag mit dem „Miss FAIRY TAIL Contest“-Kostüm für Lucy als kostenloses Bonus-DLC belohnt. Fairy Tail 2 erscheint am 13. Dezember für PlayStation und Switch sowie tags zuvor für PC-Steam.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Fairy Tail 2, Koei Tecmo, Gust