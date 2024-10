Bandai Namco enthüllt Death Note: Killer Within und es erscheint in wenigen Tagen

Fans der legendären „Death Note“-Serie dürfen sich freuen: Mit Death Note: Killer Within werkelt Bandai Namco mit Entwickler Grounding, Inc. an einem brandneuen Online-Deduktionsspiel für PS5, PS4 und PCs. Wobei, eigentlich sind die Arbeiten abgeschlossen. Das Spiel erscheint am 5. November und wird zum Start bei PlayStation Plus zur Verfügung stehen!

Ein Trademark hatte die baldige Ankündigung kürzlich schon vermuten lassen. Bis zu 10 Spielende können in Death Note Killer Within in die Welt des Katz-und-Maus-Spiels eintauchen, das von dem Manga inspiriert ist und die Deduktionsmechaniken auf ein neues Level heben möchte.

In Death Note Killer Within treten ihr in zwei Teams gegeneinander an. „Das Ziel: die Identitäten der anderen zu entschlüsseln und seine eigene verbergen, um entweder L auszuschalten oder das Death Note von Kira zu erlangen.“

„Im Spiel können vier verschiedene Rollen übernommen werden: Kira, Kira-Anhänger, L oder Ermittler, die jeweils mit spezifischen Eigenschaften versehen sind. Mit jeder Rolle entfaltet sich ein variabler Spielablauf, in dem zahlreiche Strategien in zufällig generierten Szenarien verfolgt werden können. Zudem lässt sich das Spielerlebnis durch personalisierbare Namensschilder und Avataren sowie Spezialeffekten für Ereignisse anpassen.“

Cross-Play wird unterstützt, außerdem weist Bandai Namco darauf hin, dass es sich um ein Online-Spiel handelt und es keine Möglichkeiten zum Offline-Spiel gibt. Eine Internetverbindung ist somit zwingend erforderlich, Voice-Chat wird empfohlen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Death Note: Killer Within, Bandai Namco, Grounding Inc.