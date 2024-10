Das Hardcore-Action-RPG The First Berserker: Khazan zeigt sein blutiges Eröffnungsvideo

In The First Berserker: Khazan verschlägt es euch in die Rolle der titelgebenden Figur Khazan, die sich während ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt.

Interessierte dürfen sich jetzt das Eröffnungsvideo ansehen. Die Veröffentlichung des Spiels ist weiterhin für Anfang 2025 geplant. Das Hardcore-Action-RPG, das auf dem DNF-Universum basiert, soll dann für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen. Kürzlich ging eine Technical Closed Beta über die Bühne.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople