Xenoblade Chronicles X: Kontroverse um Zensur neu entfacht – Fans befürchten Einschnitte

Es scheint, als habe die frisch angekündigte Neuauflage von Xenoblade Chronicles X eine fast zehn Jahre alte Zensurkontroverse neu entfacht. Grund dafür: Die anstehende Switch-Version soll auf der westlichen Wii-U-Fassung basieren. Und die ging seinerzeit mit gestrichenen Features einher.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition soll am 20. März nächsten Jahres mit neuen Story-Inhalten und grafischen Verbesserungen erscheinen, und die Begeisterung der Community machte den Ankündigungstrailer zu einem der meistgesehenen in der Geschichte des Franchise. Ärger liegt trotzdem in der Luft.

Wie NintendoLife berichtet, hat Twitter-User Deathtanz den Eintrag von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition im japanischen Nintendo eShop durchsucht und festgestellt, dass die Neuauflage auf der westlichen Version des Spiels basiert, an der für die Lokalisierung Änderungen vorgenommen wurden.

Das wäre etwa ein Schieberegler, mit dem SpielerInnen die Brustgröße im Charakter-Editor anpassen konnten, der entfernt wurde. Zudem wurden seinerzeit einige Kostüme für den Charakter Lin geändert. Ob das auch der Fall in der Definitive Edition ist, bleibt aktuell unklar. Doch wenn die Neuauflage auf der westlichen Version basiert, ist wohl davon auszugehen. Erste Fan-Berichte in sozialen Netzwerken um eine neue Zensur an Elma erwiesen sich aber als Ente.

Immerhin: Ein Texturvergleich zwischen dem Original und der Neuauflage beweist eine verbesserte Optik, ohne dass größere Designänderungen ersichtlich wären. Vielleicht bietet es sich also an, einfach mal entspannt abzuwarten und Tee zu trinken, bis die Neuauflage am 20. März nächsten Jahres erscheint.

