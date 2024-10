Unfassbar gutes Fan-Video kündigt den Auftritt von Skull Kid in Super Smash Bros. an

Im Laufe der Jahre war die Zelda-Marke prominent in der Nintendo-Promi-Prügelserie Super Smash Bros. vertreten. Hier hatten Fans die Möglichkeit sich mit zahlreichen Versionen von Link, Zelda und Ganon die Ohren langzuziehen.

Ein talentierter Fan sieht aber Potenzial für einen weiteren Neuzugang in der üppigen Kämpferriege. Mit einem beeindruckenden Trailer stellt er in Aussicht, wie sich Majora’s Masks Skull Kid zum Smash-Bros-Roster dazugesellen könnte.

King Bobs beeindruckendes YouTube-Video beginnt mit dem schurkischen Skull Kid, das vor einem brennenden Wald kichert, bevor es zu einer Sonnenfinsternis über dem Pilzkönigreich kommt. Während der Rest der „Super Smash Bros. Ultimate“-Kämpfer entsetzt zusieht, fällt der berühmte Mond aus Majora’s Mask vom Himmel und kündigt Skull Kid als neuen spielbaren Charakter an.

Der Trailer wechselt dann zum berühmten Uhrenturm aus The Legend of Zelda: Majora’s Mask, wo Skull Kid endlich auftaucht, um gegen zahlreiche Charaktere zu kämpfen. Einen nach dem anderen verwandelt Skull Kid seine Feinde in leblose, Deku-ähnliche Bäume, bevor vermeintliches Gameplay-Material präsentiert wird, in dem Skull Kid mit magischen Angriffen gegen verschiedene Charaktere kämpft. Der Trailer endet dann mit einem überraschenden Auftritt – schaut am besten selbst rein.

Der beeindruckende Kurzfilm erinnert an die Hommage von 2021, als ein ebenso emsiger Videokünstler dem ewig übersehenen Waluigi eine Bühne bot. Vielleicht klappt es ja für beide Figuren im nächsten Super Smash Bros.

Das Video:

via GameRant, Bildmaterial: King Bob, YouTube