Fans von Otome-Visual-Novels kommen mit Him, the Smile & bloom auf ihre Kosten

Fans von Otome-Visual-Novels können sich einmal mehr freuen. Es gibt kaum eine vergleichbare Nische, die ähnlich konsequent bedient wird. Idea Factory und pQube Games leisten hier ganze Arbeit. Jetzt steht Him, the Smile & bloom in den Startlöchern.

Das Otome soll 2025 über pQube Games für Steam und Nintendo Switch seinen Weg in den Westen finden. Das Spiel erschien in Japan im August für Nintendo Switch, die Steam-Version ist also neu. Auch im Westen gibt es eine physische Version für Switch.

Der Titel verspricht eine erwachsene Perspektive auf Liebe und Beziehungen und dreht sich um das Leben und die Gefühle von vier Paaren, die von einem kleinen Blumenladen aus miteinander verbunden sind.

Him, the Smile & bloom legt den Fokus auf die Romantik und Herausforderungen, die zwei Erwachsene im modernen Alltag erleben. Otome-Fans tauchen in das Leben von vier unterschiedlichen Paaren ein, begleitet von herzerwärmenden, aber auch herzzerreißenden Geschichten, die das Wachstum und die Schwierigkeiten von Beziehungen auf authentische Weise schildern.

Das Spiel unterscheidet sich von klassischen Otome-Spielen durch sein Setting: Anstelle eines Protagonisten mit mehreren Liebesinteressen stehen hier vier festgelegte Paare und ihre jeweiligen Beziehungen im Mittelpunkt. Die vier männlichen Hauptcharaktere – Wataru, Ginnosuke, Hokuto und Tenya – bieten eine Bandbreite an Persönlichkeiten und Liebesgeschichten, die von zarter Jugendliebe bis hin zu stürmischer Romantik reichen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Him, the Smile & bloom, pQube Games, MintLip, Edia