Erwachsenen-Bereich von Switch-Online wird um zwei düstere N64-Klassiker erweitert

Nintendo hat zwei kultige N64-Spiele in den „Mature“-Bereich von Nintendo Switch Online aufgenommen: Shadow Man und Turok 2: Seeds of Evil, zwei von Akklaim veröffentlichte Klassiker, stehen ab sofort in der Mature-App zur Verfügung. Ihr müsst dazu Abonnenten des Erweiterungspakets sein.

Mit Turok 2: Seeds of Evil und Shadow Man bringt Nintendo gleich zwei Spiele in den Service, die für damalige Verhältnisse besonders düster und erwachsen waren. Sie erweitern das „Mature“-Roster um Turok und Perfect Dark. Golden Eye 007 hingegen ist in der normalen Switch-Online-App verfügbar.

Übrigens: Shadow Man ist in seiner Remaster-Version von Nightdive Studios schon seit 2022 für Nintendo Switch (und andere Plattformen) verfügbar. Das Remaster zu Turok 2, ebenfalls von Nightdive Studios, ist sogar schon seit 2019 im eShop. Die Switch verfügt also jetzt über die Originale und die Remaster.

Turok 2, das für seine packende Ego-Shooter-Mechanik und die düstere Dino-Apokalypse bekannt ist, stellt sich damit einer neuen Spielergeneration, die nun in die Rolle des legendären Dinojägers schlüpfen kann. Shadow Man führt hingegen in eine finstere, übernatürliche Welt, in der Spieler als düsterer Antiheld zwischen den Welten der Lebenden und Toten wandeln.

Für Nintendo war der Schritt mit dem „Mature“-Bereich der N64-Bibliothek durchaus bemerkenswert, die App ist seit Juni hierzulande verfügbar. Seitdem rätseln Nintendo-Fans, worauf sie sich noch freuen dürfen. Besonders viele Mature-Games für N64 gab es seinerzeit nicht.

Unangefochtener, meistgenannter Fan-Wunsch: Conker’s Bad Fur Day. Conker’s Bad Fur Day ist sozusagen eine Parodie auf das Genre, in der Hauptrolle ein alkoholkrankes, unflätiges Eichhörnchen. Von der Kritik wurde es einvernehmlich hochgelobt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shadow Man: Remastered, Nightdive Studios, Valiant Entertainment