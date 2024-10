Neuer Trailer stellt Neuerungen und Features von Tales of Graces f Remastered vor

Bandai Namco hat heute einen neuen Trailer zu Tales of Graces f Remastered veröffentlicht, der neue Einblicke in das Gameplay gibt und die verbesserte Grafik sowie neue Quality-of-Life-Funktionen hervorhebt.

Der Publisher zählt auf: „Das Ein- oder Ausschalten von feindlichen Begegnungen, um Kämpfe zu vermeiden, Vorspulen der Dialoge oder die einfachere Navigation durch die Welt von Ephinea sind nur einige der vielen neuen Quality-of-Life-Funktionen.“

Das neue Video zeigt euch das „intuitive Kampfsystem, das Spielende dazu einlädt, schnell zu reagieren, Angriffe zu parieren und mit präzisem Timing Kombos auszuführen. Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen können Taktiken angepasst und die Fähigkeiten jedes Charakters ausgeschöpft werden. Der innovative Accel-Mode ermöglicht es den Spielenden, ihre Charaktere zu verstärken und Spezialangriffe auszuführen.“

Bandai Namco nutzt die Gelegenheit, um auf die begonnene Vorbestellphase hinzuweisen. Die Standard-Edition sowie die Deluxe Edition können jetzt vorbestellt werden. Vorbestellende erhalten bei teilnehmenden Händlern das Super Adventuring Assistance Set mit nützlichen Gegenständen für ihr Abenteuer. Bei Amazon* findet ihr die Handelsversion für PS4 und Switch.

Tales of Graces f Remastered erscheint am 17. Januar 2025 weltweit. Über alle geplanten Neuerungen könnt ihr euch in diesem Beitrag informieren. Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer! Und was kommt nach Graces? Dazu äußerte sich zuletzt Serien-Producer Yuki Ishikawa.

Neuer Trailer:

Bildmaterial: Tales of Graces f Remastered, Bandai Namco, TOSE