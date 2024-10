Zelda, Animal Crossing und eine Prise Viva Pinata: Towers of Aghasba geht in den Early-Access

Die Ankündigung beim PlayStation Showcase im Mai 2023 erzeugte durchaus Interesse: Towers of Aghasba. Freunde offener Spielwelten und kreativer Aufbaukonzepte dürften gespannt sein – und bald geht’s ans Eingemachte.

Am 19. November startet Tower of Aghasba von Dreamlit Games im Early-Access auf PlayStation 5 und PCs via Steam für 29,99 US-Dollar. Der Titel verbindet Open-World-Erkundung mit umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten und lädt Interessierte ein, eine von Studio Ghibli inspirierte Welt zu besiedeln.

Die weiteren Inspirationsquellen lassen aufhorchen: Neben Studio Ghibli sind das nämlich Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing und eine Prise Viva Pinata. Die PS5-Version, zu der es im PlayStation Blog zahlreiche neue Einblicke gibt, will zudem die Vorzüge des Dualsense nutzen.

Die Early-Access-Version von Tower of Aghasba soll dabei bereits eine breite Vielfalt an Inhalten bieten: SpielerInnen können drei Ökosysteme wiederherstellen und gestalten, Städte errichten und über 40 verschiedene Kreaturen entdecken. Über 120 Pflanzenarten stehen zur Verfügung, die angebaut und geerntet werden können und mehr als 150 Dekorationsmöglichkeiten warten darauf, genutzt zu werden, um Siedlungen individuell anzupassen.

Die weitläufige offene Welt hält zahlreiche Ruinen und Relikte vergangener Zivilisationen bereit, die es zu erforschen gilt und die wertvolle, alte Geheimnisse offenbaren. Die Open-World kann durch Klettern, Schwimmen und Gleiten erkundet werden. Daneben sorgen Aktivitäten wie Angeln für zusätzliche Abwechslung. Seht unten einen neuen Trailer!

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Towers of Aghasba, Dreamlit Games