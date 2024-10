Songs of Silence will Strategiefans und Musikliebhaber im November begeistern

Das lang erwartete Songs of Silence hat mit dem 13. November 2024 einen konkreten Termin erhalten. Das Strategiespiel wird dann den Early-Access verlassen und für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Songs of Silence kombiniert Echtzeit-Strategie-Elemente mit einer fantasievollen, packenden Story und ist besonders durch den Soundtrack von Hitoshi Sakimoto, dem renommierten Komponisten von Final Fantasy Tactics und Valkyria Chronicles, in den Fokus der Spieler geraten. Optisch orientiert sich Songs of Silence am Jugendstil.

In Songs of Silence sollt ihr mächtige Armeen kommandieren können, mit denen ihr Bastionen und befestigte Städte stürmt, legendäre Monster jagt und eine abwechslungsreiche Karte erkundet. Die Entwickler von Chimera Entertainment haben in den vergangenen Monaten intensiv an den letzten Details gearbeitet, um das Spielerlebnis für die kommende Veröffentlichung optimal vorzubereiten.

Über 100.000 Euro konnte das in München beheimatete Chimera Entertainment mit einer Kickstarter-Kampagne einst sammeln. Mit dem 13. November steht das Spiel nun direkt vor der Tür. Strategiefans und Musikliebhaber dürften gespannt sein, wie sich das Werk von Chimera Entertainment und Hitoshi Sakimoto entfaltet.

Bildmaterial: Songs of Silence, Chimera Entertainment