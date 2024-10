Die dritte Überraschung: Nintendo enthüllt Musik-App fürs Lernen, Aufräumen und Warten

Erst Alarmo, dann aus heiterem Himmel Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition und heute die nächste überraschende Ankündigung. Nintendo veranstaltet derzeit, was manche Fans „Twitter-Direct“ nennen und was oft kurz nach oder kurz vor einer Direct geschieht. Lassen wir das einfach mal so stehen.

Nintendo überrascht mit einem neuen Angebot für Fans seiner ikonischen Soundtracks: Mit der neuen App Nintendo Music, die ab sofort für iOS und Android verfügbar ist, können „Nintendo Switch Online“-Mitglieder exklusiv auf die Musik diverser Nintendo-Titel zugreifen – und das ohne zusätzliche Kosten.

Nintendo Music bietet eine Vielzahl an Funktionen, um die Klänge von Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Metroid, Donkey Kong Country und vielen weiteren Nintendo-Franchises zu genießen. Fans können entweder direkt im Stream hören oder Songs für das Offline-Hören in der App speichern. Dabei macht die App das Entdecken besonders einfach: Songs lassen sich gezielt nach Spieltitel, Tracknamen, Playlist durchsuchen oder sogar anhand von Screenshots browsen.

Tracks lassen sich in Endlosschleife abspielen, und besonders beliebte Titel können so auf Wunsch auf 15, 30 oder sogar 60 Minuten geloopt werden. Angst vor Spoilern durch Musik oder Tracknamen? Man soll Soundtracks herausfiltern können, die bestimmte Momente verderben könnten.

Man kann eigene Playlists erstellen und mit anderen zu teilen. Für zusätzliche Abwechslung sorgen von Nintendo kuratierte Playlists, und die App schlägt auf Basis eurer Spielaktivität auf der Nintendo Switch neue Songs und Alben vor, die euch gefallen könnten.

Nintendo kündigt zudem an, das Musikangebot stetig zu erweitern. Mit gleich fünf Commercial-Videos neben dem Ankündigungstrailer stellt Nintendo auch gleich fünf Anwendungsbeispiele vor. Man überlässt nichts dem Zufall. Wie ihr seht, lässt sich Nintendo Music hervorragend an der Bushaltestelle, beim Busfahren, auf dm Nachhauseweg, beim Aufräumen und beim Lernen nutzen.

Der Ankündigungstrailer:

Commercial-Videos:

