Marvelous erlebt heftigen Gewinneinbruch, aber der Blick geht weiter nach vorn

Der japanische Entwickler und Publisher Marvelous, bekannt für die „Story of Seasons“- und „Rune Factory“-Reihen, hat den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der Bericht bildet die Zahlen des ersten Halbjahres ab, das am 30. September 2024 endete und zeigt einen heftigen Gewinneinbruch.

Im Zeitraum von April bis September 2024 sind die Nettoumsätze um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während der Nettogewinn sogar um 92,9 Prozent zurückging. Marvelous führt diesen Rückgang vor allem auf das Fehlen neuer Veröffentlichungen zurück, sowohl in Japan als auch international.

Ein weiterer Faktor sind Verluste durch Währungsschwankungen und Kosten, die mit dem Austausch von Arcade-Automaten verbunden sind. In der Sparte der Videospiele ging der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 33,3 Prozent zurück.

Farmagia und das neue Rune Factory sollen helfen

Am 1. November erschien Farmagia. Neben diesem Titel dürfte Marvelous außerdem auf Rune Factory: Guardians of Azuma, das im Frühling 2025 für PC-Steam und Nintendo Switch erscheinen soll. Allerdings ist noch unklar, ob dieser Titel noch in das laufende Geschäftsjahr einfließen wird, das am 31. März 2025 endet.

Darüber hinaus hat man mit Daemon X Machina: Titanic Scion und natürlich dem neuen Story of Seasons weitere heiße Eisen im Feuer, die aber noch fern sind. Trotz des bisherigen Rückgangs hält Marvelous an seiner Jahresprognose fest und erwartet insgesamt einen Anstieg des Nettzumsatzes auf 183 bis 202 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 6,3 bis 8,8 Millionen Euro.

Farmagia von Hiro Mashima

Mit Farmagia bringt Marvelous eine neue IP auf den Markt, die das Genre der Farmsimulation erweitert und dabei die charakteristischen Designs von Hiro Mashima, dem Mangaka hinter Fairy Tail, einführt. Im kürzlich veröffentlichten Charakter-Trailer zeigt sich Mashimas markanter Stil, der den Figuren in Farmagia einen besonderen Charme verleiht und Fans des Künstlers neugierig auf das Spiel machen dürfte.

Der Launchtrailer zu Farmagia:

via Automaton Media, GameBiz, Bildmaterial: Farmagia, Marvelous, XSEED Games, Hiro Mashima