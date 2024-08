Das war … Kalenderwoche 33/2024

Nächste Woche geht es so richtig rund auf der Gamescom! Bis dahin berichten wir noch über eine Wiederauferstehung, einige Entwicklungen rund um Final Fantasy und mehr. Zum Schluss haben wir dann noch zwei Reviews und ein Preview auf Lager. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nachdem Tango Gameworks von Microsoft geschlossen wurde, kommt es nun zur Wiederauferstehung. Der Entwickler kommt bei Krafton unter, somit gibt es ein unerwartetes Happy End.

Gleich mehrere Meldungen rund um Final Fantasy sorgten für Aufmerksamkeit. So machten die Entwickler schon mal sehr neugierig auf den dritten Teil des Remakes von Final Fantasy VII. Es gibt auch Anzeichen, dass Final Fantasy XVI (PS5) einen Auftritt bei der Gamescom haben könnte. Neben der PC-Version könnte sogar eine Xbox-Veröffentlichung anstehen. Vielleicht könnte aber auch das schon oft spekulierte Remaster zu Final Fantasy XIII enthüllt werden?

Wenig Erbauliches war leider zu Alan Wake 2 (PS5, Xbox Series, PC) zu vernehmen. Trotz viel Lob hat das Spiel bisher sein Budget nicht eingespielt. Das sind natürlich keine guten Vorzeichen wir einen dritten Teil. Die Hoffnung liegt nun auf der physischen Veröffentlichung.

Einige Gerüchte kursieren derzeit auch zum Switch-Nachfolger. So soll die Veröffentlichung nicht vor April 2025 erfolgen und der Preis könnte bis zu 499 US-Dollar betragen. Man darf gespannt sein, wann Nintendo die Hüllen fallen lässt.

Kurz vor der Gamescom sind die großen Neuankündigungen natürlich rar. Aus Japan erreichte uns immerhin die Enthüllung von Muv-Luv Tactics. Aus dem Indie-Bereich zeigte sich die gemütliche Farming-Simulation Everbloom (PC). Zwei aktuelle Neuveröffentlichungen zeigen sich jeweils von Zelda inspiriert: Castaway (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Guayota (Switch, PC) (Link).

Einen Story-Trailer gab es in dieser Woche zu Slitterhead (PS4, PS5, Xbox Series, PC) von Keiichiro Toyama. Viele neue Einblicke zeigte Nintendo in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch), welche kreative Gameplay-Ansätze zeigen. Ab sofort könnt ihr auch eine Demo zu Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club (Switch) ausprobieren. Jeweils einen Oktober-Termin erhalten haben die Horror-Neuauflage Until Dawn (PS5, PC) sowie das Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard (PS5, Xbox Series, PC) von BioWare. Auf eine kleine Sightseeing-Tour hat uns Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC) eingeladen. Endlich PS5-Gameplay sahen wir aus Black Myth: Wukong (PS5, Xbox Series, PC).

In den Westen schaffen wird es OMEGA 6: The Triangle Stars (Switch, PC), nachdem das Projekt von Takaya Imamura in Japan bereits erhältlich ist. Noch im August erwartet uns Harvest Moon: Home Sweet Home (Mobil). Anfang September geht es dann bereits weiter mit Bakeru (Switch, PC) von Good-Feel. Die nächste Runde mit Kämpfern stand bei Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) an. Im Oktober könnt ihr mit Last Time I Saw You (PS5, Switch, Xbox Series, PC) in eine verfluchte Liebesgeschichte eintauchen. Ein gemütliches Abenteuer verspricht Luma Island (PC) zu werden. Ab sofort erhältlich ist The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure (Mobil) und in Son and Bone (PS5) müsst ihr gegen Dinos kämpfen.

Neue DLC-Einblicke gab es aus Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), die Protagonistin wird jedoch nicht mehr nachgereicht. Die Legacy of Kain Collection feiert eine Rückkehr der klassischen Reihe, allerdings nur für Evercade. Auf einen gelungenen Start zurückblicken darf Kitsune Tails (PC). Schon in wenigen Tagen erscheint mit Version 5.0 ein großes Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil), für Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) sind die neuen Inhalte bereits verfügbar. Auch der Early Access von Necesse (PC) hat ein Update erhalten.

Damit kommen wir schon zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Zunächst sind wir nochmals in die Sommerferien eingetaucht mit Natsu-Mon! 20th Century Summer Kid (Switch, PC) (zum Testbericht). Kaz Ayabe nimmt uns mit in den nostalgischen Sommer in Japan. Ihr könnt die abwechslungsreiche Welt entspannt erkunden und die charmanten Dialoge genießen. Getestet haben wir mit dem TITAN Evo von Secretlab für einmal auch einen Gaming-Stuhl (zum Testbericht).

Nicht mehr lange warten müssen wir auf Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Bevor wir euch das Review liefern, könnt ihr unsere ersten Eindrücke nachlesen. Uns scheint hier ein klassisches JRPG zu erwarten.