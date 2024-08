Persona 3 Reload: Neuer Trailer zu Episode Aigis blickt Abschluss von Spiel und DLC entgegen

Mit einem weiteren neuen Trailer blickt Atlus der kommenden Veröffentlichung von Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- entgegen. Ihr bekommt neue Einblicke in die Inhalte der Erweiterung, die am 10. September an den Start geht.

„Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- ist ein Story-Sequel zu Persona 3, das ursprünglich als Teil der erweiterten Version Persona 3 FES im Jahr 2008 veröffentlicht wurde“, erklärt man. Der Neuauflage Persona 3 Reload fügt man die Inhalte nachträglich hinzu.

„Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die beliebte Heldin Aigis, die zur neuen Protagonistin wird, nachdem in ihr die Macht der Wildcard erwacht“, heißt es zum Inhalt. Und weiter: „Die emotional aufgeladene Story entwickelt die aus Persona 3 bekannten Charaktere und deren Bindungen zueinander weiter aus, sodass die Fans noch weiter darin eintauchen können.​“

„Persona 3 Reload wäre ohne Episode Aigis: The Answer nicht vollständig“, sagte General Producer Kazuhisa Wada vor einigen Wochen. Mit Episode Aigis -The Answer- findet nicht nur der 34,99 Euro teure Expansion-Pass, sondern auch Persona 3 Reload seinen Abschluss. Für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate ist der Expansion-Pass übrigens gratis.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio