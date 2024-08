Final Fantasy XIII Remake: Wieso Fans glauben, dass Square Enix einen Hinweis gegeben hat

Herzlich willkommen im neuesten Newsletter der Neuauflagen-Lobby zu Final Fantasy XIII! Der letzte Eintrag stammt vom Dezember, höchste Zeit also, die Sache wieder in das Kurzzeitgedächtnis zu rufen. Final Fantasy XIII ist fast 15 Jahre alt, ganz genau. Wieso also nicht eine Neuauflage?

Ob es nun ein Remaster wird oder ein Remake – sei’s drum. Genau um diese Frage dreht sich aber ein aktueller Tweet des offiziellen Square-Enix-Accounts bei Twitter. Höchst persönlich. Eigentlich wollte man die Community ein wenig zur Diskussion anregen: Die heißesten Takes und unpopulärsten Meinungen zu einem Final Fantasy waren gefragt.

Der bekannte Komponist Alex Moukala und Final-Fantasy-Fan antwortete: „Bevor irgendein anderes Final Fantasy ein Remake bekommt, braucht Final Fantasy XIII erstmal ein Remaster“. Kontrovers ist das, so denkt sich Moukala sicherlich, weil Final Fantasy XIII seinerzeit durchaus gemischt aufgenommen wurde.

Der offizielle Square-Enix-Account greift den Take auf und antwortet: „Gibt es einen Grund, sich ein Remaster statt eines Remakes zu wünschen?“ – und der Tweet geht durch die Decke. Diese einzelne Antwort unter den über 1000 Antworten hat über 400.000 Einblendungen und über 560 Retweets und damit nahezu so viel wie der Ursprungstweet.

Nicht nur GameRant fragt sich: Hat Square Enix hier einen Hinweis gedroppt? Tendenz: Nein. Hier geht es einfach um Interaktion und Smalltalk. Ihr solltet eure Hoffnungen also keinesfalls zu hoch hängen, erst recht nicht jetzt, wo die Gamescom vor der Tür steht. Aber hey, wir (sorry: ich) sind hier die Neuauflagen-Lobby. Also halten wir die Neuauflage im Gespräch!

Denn immer mehr Fans würden sich freuen, wenn Final Fantasy XIII neu aufgelegt wird. Ob nun als Remake oder Remaster. Final Fantasy XIII ist das einzige Hauptspiel der Reihe, das nicht auf PlayStation 5 spielbar ist. Und die Erinnerungen bei vielen Fans an das Spiel sind bestens gealtert, auch wenn es damals nicht unumstritten war.

Bildmaterial: Final Fantasy XIII, Square Enix