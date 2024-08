Neues Gameplay zu Zelda: Echoes of Wisdom zeigt schier unendliche Möglichkeiten

Wenn ihr unseren letzten Beitrag zu Zelda: Echoes of Wisdom* gelesen habt, dann kennt ihr schon einige der neuen Einblicke, die ihr im untenstehenden Video findet. Das Video bietet aber auch noch viel mehr – weit über den zweiten Trailer hinaus, den Nintendo vor einigen Tagen veröffentlichte.

Das neue Gameplay-Material stammt von der offiziellen, japanischen Website des Spiels, die um ein Vielfaches ergiebiger ist als unsere deutsche Website, sowie vom japanischen Twitter-Account zu Zelda: Echoes of Wisdom.

Die „Wisdom“-Sparte der japanischen Website bietet zum Beispiel viele kleine Video-Einblicke in die unterschiedlichen Herangehensweisen zur Lösung von Rätseln, zur Umgehung von Fallen oder auch zum Beseitigen von Gegnern.

Viele Wege führen zum Ziel

Mit dem Tri-Stab und der Echo-Fähigkeit kann Zelda bekanntlich Gegenstände und Items duplizieren. Wir sehen eine Szene, in der sich Zelda zwei Gegnern im hohen Gras gegenübersieht, die förmlich auf sie lauern. Unsere Schwertlose Zelda dreht den Spieß um. Zaubert ein Stück Fleisch und werft es, um die Gegner aus dem Gras zu locken und abzulenken. Ein dupliziertes Monster erledigt für euch den Rest. Ihr könnt aber auch Feuer duplizieren und das Gras anzünden, um den Gegnern noch schneller den Gar auszumachen.

Ein weiteres Video zeigt Zelda im Wasser schwimmend, verfolgt von einem fiesen Fisch. Dupliziert Strom auf ihn, um ihn zu lähmen und ungehindert weiter zu schwimmen. Oder aber dupliziert ein Monster, das ihn angreift und erledigt. Heute ist noch gar nicht auszumalen, welche Optionen sich euch noch bieten.

Einklang bietet noch mehr Optionen

Neben der Echo-Fähigkeit kann Zelda auch die Fähigkeit Einklang nutzen. Damit kann sie Gegenstände und Gegner festhalten. Sie bewegen sich dann entweder genau wie Zelda oder aber, bei umgekehrter Nutzung, bewegt sich Zelda wie der Gegenstand, auf den Einklang angewendet wurde. Ihr könnt die Fähigkeit aber auch nutzen, um einen Gegner „festzusetzen“ – euch duplizierten Monsterfreunde haben es dann besonders einfach.

Einklang könnt ihr darüber hinaus auch nutzen, um Gegner in Lava zu stoßen, den Abhang hinunter oder auf andere Monster. Ihr zieht mit Einklang auch Schatzkisten aus dem Boden.

Die „World“-Sparte der Website bietet ein paar weitere Video-Schnipsel rund um die Welt und ihre Bewohner. Wir sehen noch einmal den Smoothie-Händler und Zelda auf ihrem Pferd durch mehrere unterschiedliche Gebiete reiten. Perfectly Nintendo war so nett, alle Video-Schnipsel zu extrahieren und in einem sieben Minuten langen Video festzuhalten, das ihr nachfolgend seht.

Spätestens am 26. September 2024 finden wir es heraus – dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Alle Gameplay-Szenen am Stück:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo