Im Test! Titan EVO Gaming-Stuhl in der Final Fantasy XIV Edition

Eine der besseren Entscheidungen meines Lebens war es, viel Geld für eine Matratze auszugeben. Zumindest mehr, als ich wollte. Ja genau, das Ding, auf dem wir „nur“ schlafen. Als der Neukauf aufgrund eines neuen Betts anstand, wollte ich an den Matratzen eigentlich sparen, denn das Bettgestell war schon teuer genug.

Ich meine, die meiste Zeit bekommt man von seiner Matratze ja sowieso nichts mit, oder? Und ich hatte bis dahin auch ganz gut geschlafen. Dass ich noch viel besser schlafen kann, habe ich erst bemerkt, als ich für meine neue Matratze mehr Geld ausgegeben habe, als ich eigentlich wollte. Oh Gott, es hat sich gelohnt.

Ich kann euch nur raten: Spart nicht an eurer Matratze. Es gibt bestimmt auch Matratzen, die günstig und gut sind, gewiss. Nehmt euch einfach Zeit und lasst euch gut beraten und wenn es dann ein paar Scheine mehr sind, dann nehmt das in Kauf, wenn es euch möglich ist. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens im Bett und das sollte es euch wert sein. Schöne Geschichte, aber was hat das mit einem Gaming-Stuhl zu tun?

Wer viel am Schreibtisch arbeitet oder eben viel am PC zockt, der sitzt ähnlich oft und lange auf Stühlen, wie er in Betten liegt. Die Moral von der Geschicht‘: Spart auch an euren Stühlen nicht. Eine ganz ähnliche Geschichte habe ich nämlich mit dem Titan EVO von Secret Lab erlebt.

Secret Lab ist euch sicher ein Begriff, wenn ihr euch auch nur ansatzweise mal mit Gaming-Stühlen beschäftigt habt. Und wenn ihr denkt, euer IKEA-Bürostuhl ist auch ganz nett, dann habt ihr noch nicht auf einem Titan EVO gesessen. Der ist deutlich netter, wenn auch ein bisschen teurer. Da sind wir wieder bei der Matratze.

Das Muster des Titan EVO wurde mir kostenfrei zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Das Paket ist riesig – der Aufbau des Titan EVO aber schnell und einfach. Eine bebilderte Bedienungsanleitung lässt keine Fragen offen und alle Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

Ungewöhnlich ist das Format der Anleitung: Die Anleitung ist auf ein etwa 60 mal 60 cm großes Kartonplaket gedruckt. Auf der Rückseite, respektive Vorderseite, je nach Blickwinkel: Ein wunderschönes Artwork zu Final Fantasy XIV. Das ist sicher dem Modell meines Titan EVO geschuldet, es ist nämlich die Final Fantasy XIV Limited Edition. Das ist mal eine Bedienungsanleitung.

Komfort wie am ersten Tag

Inzwischen sitze ich mehrere Wochen auf dem Stuhl und der Komfort ist wie am ersten Tag: ausgezeichnet. Die Polster sind nach wie vor intakt und sehr bequem, das Leder ist hochwertig und bisher ohne jede Abnutzungserscheinung.

Ich sitze ausgezeichnet und merke auch, dass ich in guter Haltung sitze. Dafür sorgen die ergonomischen Vorkehrungen des Titan EVO, der es irgendwie auch schafft, dass stets mein vollständiges Gesäß auf dem Stuhl aufsitzt. Ihr kennt das vielleicht, dass man mit längerer Sitzdauer auf dem Stuhl automatisch „nach vorne“ rutscht und so natürlich nicht mehr gerade sitzt. Mit dem Titan EVO passiert mir das gar nicht.

Mir ebenfalls positiv aufgefallen, auch wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist: Der durchaus schwere Stuhl schwebt förmlich über den Boden. Die Fußrollen funktionieren super, der Stuhl lässt sich ohne Kraftanstrengungen immer in die gewünschte Richtung rollen. Die Rollen kratzen auch nicht, ich nutze den Stuhl ohne Fußbodenunterlage.

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass der Stuhl „wie angegossen“ zu mir passt. Auch hier noch ein gutgemeinter Rat: Setzt euch mit den Knöpfen, Hebeln und Schaltern an euren Stühlen auseinander, auch unabhängig vom Titan EVO und diesem Bericht.

Kleine Extra-Anpassung meiner limitierten Final Fantasy XIV Edition: austauschbare Rollen-Patches. So könnt ihr euren Stuhl an euren Ingame-Charakter anpassen. Ebenfalls im Lieferumfang dieser Edition enthalten ist ein Nacken- und Kopfkissen aus Memory-Schaum. Es wird magnetisch befestigt, was den Vorteil hat, dass ihr es in der Höhe sehr einfach anpassen könnt. Vor allem ist dieser verrückte „Memory-Schaum“ aber auch sehr, sehr bequem. Ich habe mich in Büro- und Gaming-Stühlen eigentlich selten angelehnt, erwische mich aber nun doch des Öfteren dabei.

Beschäftigt euch mit den Optionen

Selbst der beste Stuhl taugt nichts, wenn ihr ihn nicht an euch und euren Tisch anpasst. Also: Rückenlehne und Armlehnen richtig einstellen und neigen, Höhe anpassen, wohlfühlen. Schaut euch mal ein Youtube-Video dazu an, es würde mich nicht wundern, wenn es an eurem Büro- oder Gaming-Stuhl ein Mechanismus gibt, den ihr noch gar nicht kennt. Mind blown!

Insgesamt genieße ich jetzt schon seit einigen Wochen das Sitzen auf dem Titan EVO und ich fühle mich deutlich besser nach langen Sitz-Sessions, als mit meinem alten Stuhl. Ich freue mich regelrecht, darauf Platz nehmen zu können. Ähnlich wie bei meiner Matratze übrigens.

Nur ein negativer Punkt zum Titan EVO: Beim ruckhaften Bewegen der Arme ist mir einmal die Armablage abgefallen. Das ist dem Fakt geschuldet, dass sie magnetisch angebracht ist. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass sie leicht montiert und schnell austauschbar ist. Im Lieferumfang standardmäßig enthalten ist die CloudSwap-Armlehnenauflage. Schön breit, angenehm weich, nichts zu meckern. Für einen Aufpreis von 79 bis 89 Euro könnt ihr auch Premium-Armlehnen aus Memory-Schaum dazukaufen. Happig und nicht wirklich notwendig, die CloudWap-Armlehnenauflagen sind wirklich absolut angenehm.

Den Gaming-Stuhl Titan EVO gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Bei Gewicht und Größe solltet ihr unbedingt sorgfältig sein, denn die zur Verfügung stehenden Modelle Small, Regular und XL sind natürlich in vielerlei Dingen entsprechend abgestimmt. Darüber hinaus gibt es Optionen bei der Polsterung und der Lederauswahl, die natürlich auch Auswirkungen auf den Preis haben.

Fazit

Selbst bei der günstigsten Auswahl des Titan EVO von SecretLab landet man bei über 500 Euro und das ist natürlich viel Geld, keine Frage. Das dürfte für viele keine leichte Entscheidung sein. Wenn ihr viel sitzt, kann ich euch nur raten, gut darüber nachzudenken. Der Sitzkomfort des Titan EVO ist es auf jeden Fall wert. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr investiert, bekommt ihr sogar eines der vielen Sondermodelle, die es inzwischen gibt: Cyberpunk, Monster Hunter, The Witcher, Attack on Titan oder eben Final Fantasy XIV* – unter anderem. Die Chancen stehen sehr gut, dass ihr auf dem Titan EVO um Welten besser sitzt als auf eurem bisherigen Büro- oder Gaming-Stuhl. Und das werdet ihr zu schätzen wissen. Wie bei der Matratze.

Bildmaterial: SecretLab